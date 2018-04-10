طقس لبنان.. متى تنحسر الأمطار؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة متقطعة خاصة في جنوب البلاد والداخل، تنحسر الأمطار ليلا. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق تكون مصحوبة ببرق ورعد أحيانا وثلوج بدءا من 2000 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة متقطعة خاصة في جنوب البلاد والداخل، تنحسر الأمطار ليلا.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الارز من درجة الى 11 درجة، في الداخل من 8 الى 21 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%.

-حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 24 درجة.

-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:13 ساعة غروب الشمس: 19:06