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بالصور - عملية نوعية في غضون 8 ساعات!

10
APRIL
2018
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 أعلنت قوى الامن الداخلي، في بيان، أنّه "فجر تاريخ 9/4/2018، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة التسلق الى مستشفى الراعي في بلدة الغازية، وسرقوا خزنتين من داخل مكتب المسؤول المالي للمستشفى وبداخلهما مبلغ وقدره عشرة ملايين ليرة لبنانية.
 
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة وفي غضون ثماني ساعات، اشتبهت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بالمدعوين:
- م. غ. (مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)
- ح. غ. (مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)
 
وعلى الفور، دهمت دورية من الشعبة المذكورة منزليهما في الغازية، وتمكنت من توقيفهما. وضبط بحوزتهما المبلغ المسروق، وتم العثور على الخزنتين مرميتين في احد حقول المنطقة.
 
وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
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