"لا تعليق".. ما سر لقاء الحريري بمحمد بن سلمان والملك محمد السادس في باريس؟

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نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء الاثنين، صورة "سيلفي" التقطها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وملك المغرب محمد السادس في عاصمة الأنوار باريس.

وأرفق الحريري الصورة بكلمة "لا تعليق"، وهو الأمر الذي يعكس عمق العلاقة بين الزعماء الثلاثة، وقوة أواصر الصداقة التي تربط العائلتين الملكيتين وعائلة الحريري.

ويزور محمد بن سلمان فرنسا في جولة خارجية بعد زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت أسبوعين.

وكان متوقعا أن يعود العاهل المغربي إلى الرباط نهاية الأسبوع الماضي، بعد قضائه فترة نقاهة في باريس، بيد أن اللقاء مع ولي العهد السعودي أرجأ عودته إلى بلاده.

ويحرص رئيس الوزراء اللبناني دائما على نشر صوره برفقة ولي العهد السعودي، في كل مناسبة تجمعهما معا، حتى قبل تولي الأخير منصب ولاية العهد.

وكانت أول مرة ينشر فيها الحريري "سيلفي" مع الأمير محمد بن سلمان، أثناء انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في العاصمة السعودية، التي حضرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

أما المرة الثانية، التي أحدثت ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، فهي عندما نشر الحريري صورته مع محمد بن سلمان وشقيقه السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خالد بن سلمان، وذلك أثناء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اللبناني إلى السعودية وقدم فيها استقالته من منصبه من هناك في مطلع نوفمبر الماضي.