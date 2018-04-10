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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 10-04-2018

10
APRIL
2018
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الأخبار


حروب داخلية في الأشرفية


تدور حرب خفية ما بين مرشحي حزب القوات اللبنانية في دائرة بيروت الأولى، أي عماد واكيم عن المقعد الأرثوذكسي ورياض عاقل عن مقعد الأقليات. وفي المعلومات، أن عاقل بدأ منذ فترة العمل جدياً على تحشيد أصواته التفضيلية، وبات ينظم جولات يومية على القواتيين للتقرب منهم، الأمر الذي أثار غضب واكيم، فما كان من الأخير إلا أن رفع شكواه إلى معراب لوضع حد لما يحصل في الأشرفية. لذلك، عمد رئيس الحزب سمير جعجع إلى نشر تغريدة واضحة دعا فيها القواتيين إلى منح أصواتهم التفضيلية لواكيم، لأن عاقل «قادر على أن يحصل على الأصوات اللازمة من شرائح أخرى في المجتمع». 

مصروفو سعودي أوجيه مجدداً في السفارة

التقى الأسبوع الماضي وفد من الموظفين المصروفين من سعودي أوجيه مع نائب القائم بالأعمال في السفارة السعودية في بيروت منتدباً من القائم بالأعمال وليد البخاري، الذي كان منشغلاً بزيارة الموفد الملكي نزار العلولا. علماً بأنها ليست المرة الأولى التي تفتح فيها أبواب السفارة لمصروفي سعودي أوجيه، في حين أن أبواب بيت الوسط لا تزال مقفلة بوجههم، فضلاً عن أن لجنة تحصيل الحقوق سلمت المعنيين في السفارة رسالة موجهة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للنظر في قضيتهم.

وكما في الزيارات السابقة، نقل نائب القائم بالأعمال السعودي إلى الموظفين اهتمام المملكة بقضيتهم، واعداً إياهم بتحديد موعد لقاء آخر مع البخاري، وأكد للوفد «حرص سفارة المملكة على نقل معاناتهم ومطالبهم إلى المعنيين في المملكة، مع التأكيد أن مستحقات المصروفين هي عند شركة سعودي أوجيه التي أعلنت إفلاسها أخيراً، وأن أوضاع عمال شركة سعودي أوجيه تندرج في سياق الاهتمام بعمال وموظفي باقي الشركات المتعثرة، وبالتالي، سيطبَّق قانون العمل (السعودي) النافذ على الجميع وسينال كل ذي حق حقه» كما جاء في بيان عممه الوفد حول اللقاء.
تجدر الإشارة إلى أن النائبة بهية الحريري استقبلت المصروفين في دارتها في مجدليون أخيراً للمرة الأولى، ووعدتهم بأن تسعى لدى الرئيس سعد الحريري لاستقبالهم.


الجمهورية


فقد أحد المرشحين أعصابه عندما بلغه حجم الوافدين الى مقر سياسي بارز للتهنئة بالعيد وثار على فريقه بالشتائم.


لوَّح عضو بارز في لائحة إنتخابية أساسية في بيروت بإعلان الإنسحاب منها بعدما تبيّن له أنه يتعرّض لما وصفه بـ»حصار مقصود» عليه لحرمانه من الصوت التفضيلي.


وجّه رئيس احدى اللوائح الأساسية في بيروت لوماً إلى أعضاء اللائحة لأن كل واحد منهم «فاتح على حسابو» ويسعى لحصر الصوت التفضيلي به.

اللواء


غمز
ينشط الإئتلافيون كل بمفرده، للعمل للائحته، وللصوت التفضيلي، في حملة مزدوجة الأبعاد.
همس
تتخوف مصادر دبلوماسية من تزايد التحرشات العسكرية بين إسرائيل والمحور الروسي - الإيراني - السوري، مع اقتراب موعد الانتخابات؟
لغز
لا يُخفي مرجع روحي اقتناعه بأن البلد يمر «بأزمة مالية»، بصرف النظر عن وصفها بالإفلاس أم عدمه.

المستقبل


يقال إنّ ديبلوماسياً أممياً مخضرماً يتوقّع حصول تطوّرات دراماتيكية في المنطقة ستكون لها تداعيات «ثلاثية الأبعاد» ربطاً بكل من الملفات الثلاثة: الاتفاق النووي الإيراني، الحرب العسكرية في سوريا والحملة الديبلوماسية الغربية على روسيا.

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