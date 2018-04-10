living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاعتداء على الثانوية... هل يحاسب الفاعلون؟

10
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 داني الأمين-

بأكثر من 20 ألف دولار أميركي، قدرت خسائر التكسير والتخريب داخل مبنى ثانوية السيد محسن الأمين الرسمية ومدرسة شقرا الابتدائية. وكان مجهولون قد اقتحموا، ليل السبت ـــ الأحد، المبنى غير البعيد عن المباني السكنية. المعتدون فصلوا الكهرباء وكاميرات المراقبة وكسروا إحدى النوافذ الحديدية ومعظم الآلات والمعدات الكهربائية وعشرات الكمبيوترات وأحرقوا مولد الثانوية وعبثوا بكل الملفات. أبناء بلدة شقراء ودوبية رأوا أنّ ما حدث «ينذر بمشكلات كبيرة، اذا لم يلق القبض على الفاعلين ومحاسبتهم خصوصاً أنهم تركوا خلفهم آثاراً كثيرة يمكن تعقبهم من خلالها».

وينفذ الأهالي اعتصاماً، صباح اليوم، أمام المبنى بدعوة من بلدية شقرا ودوبية ومكتب فرع الجنوب في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. ويأتي هذا الاعتداء بعد اعتداء آخر مشابه على ثانوية كفرا الرسمية في القضاء عينه من دون اكتشاف أمر الفاعلين حتى الآن. وكانت خمسة منازل في البلدة تعرّضت للسرقة والعبث بمحتوياتها خلال الشهرين الماضيين ولم تتخذ أي تدابير أمنية لمراقبة ما يجري. مكتب فرع الجنوب في رابطة «الثانوي» دان الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التربوية الرسمية، مطالباً وزارة التربية باستحداث موقع حارس ليلي للثانويات للسهر على أمن هذه المؤسسات.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout