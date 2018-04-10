الاعتداء على الثانوية... هل يحاسب الفاعلون؟

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داني الأمين-





بأكثر من 20 ألف دولار أميركي، قدرت خسائر التكسير والتخريب داخل مبنى ثانوية السيد محسن الأمين الرسمية ومدرسة شقرا الابتدائية. وكان مجهولون قد اقتحموا، ليل السبت ـــ الأحد، المبنى غير البعيد عن المباني السكنية. المعتدون فصلوا الكهرباء وكاميرات المراقبة وكسروا إحدى النوافذ الحديدية ومعظم الآلات والمعدات الكهربائية وعشرات الكمبيوترات وأحرقوا مولد الثانوية وعبثوا بكل الملفات. أبناء بلدة شقراء ودوبية رأوا أنّ ما حدث «ينذر بمشكلات كبيرة، اذا لم يلق القبض على الفاعلين ومحاسبتهم خصوصاً أنهم تركوا خلفهم آثاراً كثيرة يمكن تعقبهم من خلالها».

وينفذ الأهالي اعتصاماً، صباح اليوم، أمام المبنى بدعوة من بلدية شقرا ودوبية ومكتب فرع الجنوب في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. ويأتي هذا الاعتداء بعد اعتداء آخر مشابه على ثانوية كفرا الرسمية في القضاء عينه من دون اكتشاف أمر الفاعلين حتى الآن. وكانت خمسة منازل في البلدة تعرّضت للسرقة والعبث بمحتوياتها خلال الشهرين الماضيين ولم تتخذ أي تدابير أمنية لمراقبة ما يجري. مكتب فرع الجنوب في رابطة «الثانوي» دان الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التربوية الرسمية، مطالباً وزارة التربية باستحداث موقع حارس ليلي للثانويات للسهر على أمن هذه المؤسسات.