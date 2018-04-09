بين الوقائع والفلسفة

A + A -

عبدو طراف -

قبل ما حدا يتفلسف كتير ويقول شو عملتولنا تفضل حك دماغك وخبرني الشيخ بطرس يلي صرلو ٤٦ سنة نايب كيف قبلان مستشفى تنورين وعلى مدى ٤٦ سنة يكون (مسلخ) .



٤٦ سنة والبترون مهجورة منسية من جردها لقلعتها لبحرها وكيف عبر جبران صارت البترون على الخريطة الانمائية والسياحية اللبنانية والدولية !!

ليك انسالي الانماء وتذكر معي كيف الشيخ بطرس والشيخ جورج سعادة ابو سامر غطسوا النواب والمسيحيين بمصيبة الطايف يلي كرس خسارتنا للوطن ... هيدي اوعا تنسوها للابد .



وكفوا معي المشوار تنشوف طرقات جبيل بعهد فارس سعيد وناظم الخوري كيف كانت وبعهد سيمون ورفقاتو كيف صارت ؟

و كيف انربط ساحلها بجبلها؟؟



وكم سد مياه انعمل عم ينعمل حتى يروي عطش اهلها المزمن ...



قرب شوي على الاوتوستراد صوب كسروان يلي ما بقي فيها منطقة من كعبها لراسها ما انوصلت بشبكة طرقات مزفتة ومنورة !! دخلك بعهد البويز والبون والفررودا وبيو للفرودا ما كنتوا تعملوها بالجبل وتشربوهن ذاتهن بنبع العسل واللبن وبنبع العين يغزير ؟ ؟ دخلك بعهد مين صار في شبكات صرف صحي توصل كفردبيان الجرد بجونية و بالشط!!! نسيتوا كيف قضى الفررودا عمره كله ولد من ولاد غازي ورستم ؟ او هيدي ما بتشوفوها !!! كفي شوي لقدام وخبرني ٥٠ سنة بالحكم شو عمل ابو الياس المر غير انو حول المخاتير والقائم مقامين لزمر عندوه !! وشفط المتين ولزقها ببتغرين وحمي كلاب الكسارات تينهشوا الجبل بانطلياس !! ودحش عرب وادي خالد بقوائم الناخبين ببكفيا وبالجديدة.



وخبروني فتى الكتائب ابن الامين وحامل شعار النبض شو قدملكن هوي وخيو وبيو عمو وابن عمو ؟



او نسيتوا انو الامين بيو للنبض هوي اول واحد بلش بردم الشاطئ بالضبية ؟بدك تغير مش هيك؟



بدك تغير ؟ يعني ميشال اختها لنايلة التويني رح تعمل العمايل يلي اختها ما عملتها ؟ او ناطرين من الفرعون يعمل شي ما عملو ب٤٠ سنة حكم ؟ او عنجد صدقتوا بوليت ياغوبيان لما قالت بيكفي بعد ٢٧ سنة قضتهن بحضن تيار المستقبل ؟



ليك نحنا ببعبدا وبعاليه مين كان سئلان شو عنا وشو ناقصنا ؟ صلاح حنين يلي باع رزقات بيو بالمريجة وبالحدت او رفقاتوا النواب من ابن الحلو لابن السعد لغيرهن يلي دحشوا راسن بدنب البيك ؟ على القليلة نحنا رجعنالكم الحضور والوجود وصار عندكن حدا حدكن على طول !! بيسمعكن بيحس بوجعكن وبيحاول يعوض شوي من غياب الدولة و يعطيكن ولو جزء بسيط من حقوقكن !!



شو رأيك تكفي معي المشوار صوب جزين يلي كان نايبها رئيس لجنة المال والموازنة على مدى عقود وبالطبع كان دنب خيل النبيه !! شو عمل لجزين ؟ مين كان سامع فيها وبوجعها وبناسها ؟ قبل زياد اسود كنتوا على البحص تمشو يا حبيبي ! قبل زياد اسود كانت جزين شرابة خرج ببنطلون النبيه اما اليوم جزين صارت عرين العماد عبر البطل زياد اسود .. وهيك هيك نحنا هونيك في حدا يقلي انجاز واحد او مشروع واحد او كلمة واحدة بيعرفها عن ميشال موسى غير انه شخصية خرساء بلايحة النبيه؟



كفي معي طلوع !! دخلك العدوان وايلي عون سامعين بمشكلة الدامور ؟ او بريح او كفرمتى؟؟؟



حدا منكم انتبه كيف حتى لما القانون عطاهن الحرية يتحرروا من سطوة الزعيم ما قبلوا الا انهن يأكدوا عبوديتهن ويكونوا اساس لتأكيد سطوته على قرار الجبل واهله عن جديد ؟

ومن هونيك وبعد ما تشوف مصايب الفتوش بعين داره وجبالها طل معي على زحلة وعطيني اسم مشروع واحد بتتذكر انو الماروني عاملو او مفكر فيه ؟؟ غير انه ينط من حضن ضابط لحضن ضابط سوري تاني ؟ طيب مدام نحنا بالبقاع شو رأيكن بروبير غانم(رئيس لجنة العدل ) يلي مفترض يسهر على العدل والقوانين بمجلس النواب وكم قانون مرق من تحت ايدو وكيف نبلعت عبرهن بيروت بناسها وشاطئها وتحولت حقوق اهلها لاسهم فرقعتها شركة سوليدار حتى ما عاد قلها قيمة !!



وكيف قطع مرسوم التجنيس الكارثي الشهير يلي غير الوجه الديموغرافي للبلد بلجنة بيرأسها حضرتوا ؟



بعد هيدا كله بتعرفوا شو صار بدها ؟



صار بدها الصبح الضهر والمساء تتذكروا حصان طروادة يلي بلحظة الجد الجد طير القانون الارثودكسي !! وبلحظة كل جد !! كان يخون الامانة !! امانة الشهداء وامانة الارض والكرامة وينبطح حتى من ولي نعمتوا الخارجي ياخد.



صار بدها ترذلونهن هودي وتساهموا ولو عبر الصوت بأعطاء نفحة امل صغيرة بعدها باقية ببناء وطن نعتز ونشوف حالنا فيه وطن يسمح لولادكن وولادنا بمستقبل وبعيلة !!



اعطو فرصة وخلوها تكون الاخيرة لشخص كان حدكن علطول حمل احلامكن واوجاعكن من ال ٨٨ لليوم (ميشال عون ) اليوم هوي فوق بالقصر بس وحدو بلا كتلة نيابية ووزارية كبيرة وبلا دعمكن ما رح يقدر يعمل شي !!



شخص عم يصارع الكل بكل مرسوم بكل قانون بكل قرار حتى يحفظلكن قراركن .

بدك تصوت ؟ صوت صح وخلي صوتك يكون نبض التغيير الحقيقي لان عنجد صار بدها.