بيان مشترك بين التيار والقوات وحواط يدعو للتهدئة

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بعد الاشكال الذي حصل في بلدة مشمش بين مناصرين للتيار من جهة ومناصرين للمرشح الحواط من جهة أخرى, أصدر المكتب الاعلامي للتيار الوطني الحر في قضاء جبيل والقوات اللبنانية والمرشح زياد الحواط بياناً مشتركاً، جاء فيه:

"بتاريخ 9 نيسان 2018 وبعد مساعي المصالحة من قبل الجميع، عقد اجتماع في بلدية مشمش جرى خلاله الاتفاق على انهاء الخلاف حول الاشكال الذي حصل ليل الأحد 8 نيسان 2018 وما أعقبه من ردود فعل، وما نتج عنه من تداعيات، لذلك يهم جميع الأطراف توضيح ما يلي:

اكد المجتمعون ان ما يجمع أبناء المنطقة أكبر وأعمق من مجرد خلاف على رفع صورة لهذا المرشح أو ذاك، وان كل ما تبع هذا الحادث لا يعدو كونه مجرد حادث عرضي ولن يسمح لأحد بالاصطياد في الماء العكر وتعكير جو الألفة والمحبة بين ابناء المنطقة. ودعا المجتمعون كل المناصرين ان يبقوا التنافس ديمقراطيا في صناديق الاقتراع، وان يبتعدوا عن لغة المشاكل والردود والردود المضادة على صفحات التواصل الاجتماعي".