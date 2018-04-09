مؤسسة منى بسترس أقامت نشاط عيد الفصح في حديقة مار نقولا في الاشرفية وصحناوي وعد باستمرار هذه المبادرات على مدار السنة

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للاسبوع الثاني على التوالي أقامت مؤسسة منى بسترس نشاط عيد الفصح في حديقة مار نقولا في الاشرفية الذي تخلله ألعاباً ونشاطات ترفيهية للاولاد ، كما أحيا النشاط الموسيقي الفنان برونو طبال وقد شارك مؤسس الجمعية نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي بالاحتفالات التي دامت ثلاثة أيام ولفت في كلمة ألقاها أمام الحاضرين الى أن الحياة عادت الى الاشرفية وحدائقها بفضل هذه المبادرات التي تنشر الفرح والحيوية في صفوف الكبار والصغار ، هذا ووعد صحناوي أن هذه المبادرات ستستمر على مدار السنة لان الهدف منها جمع أهالي الاشرفية اولاً ولبنان ثانياً في منطقتهم ورسم البهجة على وجوههم ، خصوصاً وأن الصغار يشكلون جيل وأمل المستقبل الذي نريده زاهراً للبنان بوجودهم في هذا البلد.