لقاء مع مرشح الوطني الحر عازار في كسروان الفتوح - صور بعدسة الزميل جورج فغالي

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نظّمت لجنة الشباب في التيّار الوطني الحر في قضاء كسروان الفتوح لقاءً حوارياً مع مرشح التيّار عن دائرة كسروان الفتوح جبيل روجيه عازار بحضور عدد كبير من حزبيين ومناصرين للتيار في المكتب الانتخابي" حارة صخر" وقد تمّ التداول بمواضيع إنمائية وسياسية تهمّ أبناء القضاء.

وقد أكّد عازار على مواصلة ما بدأه من مشاريع قد تحققت في القضاء أو هي على طريق الانجاز ومنها مشاريع كان قد وقّع عليها فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي كان - ولا يزال - لديه عاطفة خاصة و مميّزة لدى أبناء كسروان الفتوح الذين أعطوه الثقة في العامين ٢٠٠٥ و٢٠٠٩.

وقد حثُ الشباب على العمل الحزبي مؤكداً أن كل شباب التيار الوطني الحر هم مؤهّلون ليكونوا مرشحين للنيابة.

ورداَ على أحد الأسئلة، أكد عازار أنه لا يميّز نفسه عن بقية أعضاء اللائحة وخصوصاً بينه وبين العميد شامل روكز مؤكّداً إنّ اي خاسر منهما فهي خسارة للتيّار الوطني الحر.