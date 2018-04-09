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روجيه عازار بين شباب التيار الوطني: أنا معكم اليوم وبكرا وبعد 6 أيار

9
APRIL
2018
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في مكتبه الإنتخابي في جونية، تواجد المرشح روجيه عازار بين شباب التيار الوطني ليستمع إليهم وليرد عل هواجسهم، في هذا الزمن الذي تكثر به الخطابات والشعارات الإنتخابية،  روجيه عازار اختار أن يستمع للشباب بدل أن يعظهم، اختار أن يختصر المسافة بينهم قائلاً أنا ساستمع إليكم اليوم وغداً وبعد 6 أيار مهما كانت النتائج.

 

وقد جاوب خلال اللقاء على هواجس شباب التيار الوطني منها المشاريع الإنمائية في كسروان الفتوح معتبراً أن العماد عون اختاره للعمل على الكثير من الملفات والتيار ساهم بتحقيقي الكثير منها إلا أن محاولة إفشال كتلة التيار الوطني كل هذه السنوات أدت إلى عرقلة بعض المشاريع، ونوه بانتخاب العماد عون رئيساً الذي وقّع على عدد من المشاريع لكسروان في أول أسبوع على انتخابه مؤكداً على أن الرئيس يمتلك عاطفة خاصة نحو كسروان.

 

ومن بين هذه المشاريع أعطى مثالاً مشروع المرفأ الذي يؤمن الكثير من فرص العمل بالإضافة لمشروع الصرف الصحي وتوسيع الطرق التي باشروا بتنفيذها.

 

عازار أكد أن التنسيق بينه وبين جميع المرشحين على اللائحة على تنسيق دائم، وشدد على أن التيار يملك نوعية استثنائية وكل شبابه مؤهلين ليكونوا مرشحين للنيابة، واختيار المرشحين يتم على عدة أصعدة منها الإنتخابات الداخلية والإحصاءات.

وشدد على التزامه بالحزب ودعا الجميع لإيصال مرشحي التيار إلى البرلمان، كما اعتبر إنه لا يفصل بينه وبين العميد شامل روكز وخسارة أي منهما هي خسارة للتيار الوطني الحر.

وشكر الجميع على الحضور مؤكداً أنه باق معهم قبل وبعد موعد الإنتخابات ليستمع لهم ولحاجاتهم دائماً

 

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