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رسالة من الوزير بيار رفول الى اهلنا في "زغرتا‎-الزاوية"

9
APRIL
2018
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الوزير بيار رفول: نحن بصدد ثورة بيضاء لبناء الدولة القوية ومتضامنون مع رئيسنا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بوجه كل حملات الحقد التي تطاله ومع العهد وَ"يا جبل ما يهزك ريح"

 

- ان المشاريع الانمائية التي نفذناها في قضاء زغرتا الزاوية وعددها ٥٦ خلال ٦ أشهر هي لجميع أهلنا دون استثناء وهي حق لكم من الدولة وليست من بيار رفول أو من التيار الوطني الحر لأن نهجنا مختلف وهو يقوم على التغيير والإصلاح ولا يقتصر على توفير الحقوق لمن هم معنا فقط لأننا ضد سياسة المقاطعات والمزارع

 

- نحن لسنا طلاب سلطة ولا وجاهة بل نحن اصحاب نهج مبني على العلم والتخطيط والتطوير والمشاريع والتنفيذ وحققنا الإنجازات في الوزارات التي تسلمناها وهدفنا الاستقرار والازدهار لابقاء ابنائنا في الوطن وقد فعّلنا دور الانتشار الذي بدأ بالاستثمارات في لبنان.

 

- نحن أبناء ثورة حمراء دفعنا ثمن الشهادة غاليا للمدافعة عن سيادة لبنان ونحن بصدد ثورة بيضاء للتخلص من الفساد

 

- نتعرض لحملة تشويش منظمة من مجموعة تتكلم ولا تفعل وتطلق الشائعات بحق كل من يعمل بجهد وهذا هو العهر السياسي بحد ذاته لكن الشائعات سترتدّ على مطلقيها لأن الناس تعرف الحقيقة وتلمس الإنجازات وَيَا جبل ما يهزك ريح. فتاريخنا كتيار وطني حر ابيض كنقاء الثلج بشهادة كل اللبنانيين. فإلى الموعد في ٦ أيار وفاء للعهد القوي

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