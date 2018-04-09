طقس لبنان.. أمطار وعواصف رعدية!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان الأمطار والرعود ضربت امس الأحد البقاع الشرقي، وستتجدّد بعد ظهر الإثنين بدءاً من الخط الساحلي لتتحوّل الى شاملة في لبنان وسوريا يوم الثلاثاء مصحوبة بعواصف رعدية وامطار غزيرة، احياناً، بخاصة بين جونية والبترون والجبال الشمالية.

طقس يوم الثلاثاء، سيكون ممطرا مع تسجيل تدن بدرجات الحرارة واشتداد في سرعة الرياح .

الحرارة على الساحل: 19 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200: 12 نهاراً و 05 ليلاً

في البقاع: 13 نهاراً و 06 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها بين 20 و 40 كلم في الساعة

الضغط الجوّي: 1012hpa

الرطوبة: 92%

احتمال تساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع: 2200 متر

احتمال تساقط البرَد (75%)، حيث تتجمع الغيوم الركامية

يبدأ الطقس بالتحسن يوم الخميس وترتفع درجات الحرارة وسيكون لبنان على موعد مع موجة شبه حارة لـ 5 ايام.