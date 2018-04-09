هيئة قضاء جبيل في التيار توضح تفاصيل إعتداء شباب حواط على شباب التيار

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صدر بيان من هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني حر جاء فيه:

بعد الاعتداء على شباب التيار الوطني الحر في عنايا مساء الاحد من قبل شباب المرشح زياد حواط، بعدما لحقوا بسيارة شباب التيار من مشمش وصولا الى عنايا، واعتدوا عليهم بضرب سيارتهم بحادث سيارة متعمد، مع الاشارة الى ان السيارة من دون اوراق.

و بعد وصول سيارة المرشح حواط وبداخلها عناصر مسلحة تدخل رئيس بلدية مشمش الاستاذ عماد خوري لحل الموضوع حبياً، ولكن الحواط طالعنا مساء بتغريدة قلب فيها الحقيقة كاملة، من هنا يهم التيار الوطني الحر في جبيل ان يوضح ما يلي:

اولا: شباب الحواط كانوا بصدد ازالة صورة الاخير وليس شباب التيار الوطني الحر

ثانيا: لم يحصل اي اطلاق نار انما فقط اعتداء من شباب الحواط على شباب التيار بمحاولة دهسهم .

ثالثا: القضية اصبحت بعهدة القانون بعدما قدّم مساء شباب التيار شكوى بالاعتداء عليهم وعلى كرامتهم

رابعا: كفى تشويهًا للحقيقة وكفى تلطيًا وراء التصرفات التي لا تشبه الا اصحابها وتشبه تاريخهم

خامسا: يتمنى التيار الوطني الحر ان يكمل المرشح حواط هذه المرحلة بحكمة وروية هو وشبابه وفي الختام المعركة ليست معركة صور انما معركة رجال والسادس من ايار لناظره قريب