الرئيس عون: النزاع الحدودي مع اسرائيل لا يجب ان يؤدي الى حرب

A + A -

غداة النجاح الذي حققه مؤتمر سيدر اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن هذا النجاح سيساعد لبنان على تسلق الهضبة الاقتصادية، بعد الاعباء التي رتبتها الازمة الاقتصادية العالمية ولاسيما الحرب السورية وازمة النزوح وتداعياتها على البنى التحتية، كما على زيادة البطالة وارتفاع نسبة الجريمة. كلام الرئيس عون جاء خلال لقاء مطول مع برنامج Internationales الفرنسي تحدث فيه عن عودة العلاقات الى طبيعتها مع المملكة العربية السعودية التي كانت قد اقرضت لبنان مليار دولار خلال المؤتمر، لافتا الى تأييد لبنان طلب المملكة بالانضمام الى المنظمة الفرنكوفونية.



الرئيس عون وردا على سؤال حول التعهدات التي قدمها لبنان للمجتمع الدولي والعوائق التي تواجه تحقيقها، اعتبر الا صعوبات على صعيد القوانين وتنففيذ المشاريع وانما على مستوى اكتشاف الفساد المستشري في كل القطاعات وكيفية اكتشافه، اذ ان المفسدين ومن يحمونهم هم نافذون.



في الشأن السياسي الداخلي وعما اذا كان حزب الله حليفا ثقيلا، جدد رئيس الجمهورية تأكيده على انه الحزب هو قوة دفاعية عن جنوب لبنان



العلاقات اللبنانية السورية محدودة راهنا هذا ما اكده رئيس الجمهورية و انما طالما ان الرئيس بشار الاسد باق في السلطة فنحن نعترف به إذ ليس هناك من ممثل آخر لسوريا كما علينا انhttps://www.youtube.com/watch?v=JwgJGU0ZeVo متعامل مع حكومته، على حد قول الرئيس عون.