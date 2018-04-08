living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دائرة صيدا جزين مقبلة على معركة واللوائح الثلاث الجدية تتنافس على المقعد الخامس

8
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دائرة صيدا جزين هذه المرة مقبلة على معركة. 

اربعة لوائح تتنافس في الدائرة على خمسة مقاعد. مقعدان مارونيان ومقعد كاثوليكي في جزين ومقعدان سنيان في صيدا. 

لائحة التكامل والكرامة ورافعتها النائبة والمرشحة بهية الحريري، لائحة صيدا جزين معا وفيها تحالف التيار الوطني والجماعة الاسلامية والدكتور عبد الرحمن البزري. لائحة قدرة التغيير وهي لائحة القوات اللبنانية المرجح الا تؤمن حاصلا انتخابيا، واخيرا لائحة لكل الناس وهي تحالف حركة امل والتنظيم الشعبي الناصري. 

اما المعركة في صيدا كما يقول الخبراء الانتخابيون، فهي على المقعد السني الثاني بين الجماعة الاسلامية والتنظيم الشعبي الناصري في الوقت الذي تضمن فيه الحريري مقعدها. وعليه المنافسة بين اللوائح الثلاثة الجدية ستكون على المقعد الخامس في الدائرة. 

دائرة صيدا جزين بحسب ارقام 2018 وفيها 122382 ناخبا

صيدا يبلغ عدد ناخبيها 62678 ناخب

سنة 53297 

5722 شيعة

1709 روم كاثوليك

1255 موارنة 

صيدا التي سجلت اعلى نسبة اقتراع في انتخابات عام 2009 وبلغت 69.4 بالمئة، يبلغ حاصل اللائحة فيها 14 الفا

جولة لنا على الماكينات الانتخابية للوائح المدينة تختصر المشهد.

عودة اسامة سعد الى مجلس النواب ليس تفصيلا في عاصمة الجنوب. الا ان دخوله يحتم ادارة خاصة للمعركة من جزين تنقل المنافسة الى مرشحي اللائحة نفسها.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout