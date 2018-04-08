دائرة صيدا جزين مقبلة على معركة واللوائح الثلاث الجدية تتنافس على المقعد الخامس

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دائرة صيدا جزين هذه المرة مقبلة على معركة.



اربعة لوائح تتنافس في الدائرة على خمسة مقاعد. مقعدان مارونيان ومقعد كاثوليكي في جزين ومقعدان سنيان في صيدا.



لائحة التكامل والكرامة ورافعتها النائبة والمرشحة بهية الحريري، لائحة صيدا جزين معا وفيها تحالف التيار الوطني والجماعة الاسلامية والدكتور عبد الرحمن البزري. لائحة قدرة التغيير وهي لائحة القوات اللبنانية المرجح الا تؤمن حاصلا انتخابيا، واخيرا لائحة لكل الناس وهي تحالف حركة امل والتنظيم الشعبي الناصري.



اما المعركة في صيدا كما يقول الخبراء الانتخابيون، فهي على المقعد السني الثاني بين الجماعة الاسلامية والتنظيم الشعبي الناصري في الوقت الذي تضمن فيه الحريري مقعدها. وعليه المنافسة بين اللوائح الثلاثة الجدية ستكون على المقعد الخامس في الدائرة.



دائرة صيدا جزين بحسب ارقام 2018 وفيها 122382 ناخبا



صيدا يبلغ عدد ناخبيها 62678 ناخب



سنة 53297



5722 شيعة



1709 روم كاثوليك



1255 موارنة



صيدا التي سجلت اعلى نسبة اقتراع في انتخابات عام 2009 وبلغت 69.4 بالمئة، يبلغ حاصل اللائحة فيها 14 الفا



جولة لنا على الماكينات الانتخابية للوائح المدينة تختصر المشهد.



عودة اسامة سعد الى مجلس النواب ليس تفصيلا في عاصمة الجنوب. الا ان دخوله يحتم ادارة خاصة للمعركة من جزين تنقل المنافسة الى مرشحي اللائحة نفسها.