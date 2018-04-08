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الوزير باسيل لأهالي بشتودار - البترون: الاتفاق بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل انتج انتخاب رئيس الجمهورية وقانون الانتخاب وهزيمة الارهاب

8
APRIL
2018
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 ضمن جولاته على قرى قضاء البترون، زار الوزير جبران باسيل بلدة بشتودار حيث نظم له لقاء في قاعة البلدة بحضور مختار البلدة سميح الحسن ومسؤول تيار المستقبل في البترون وجبيل جورج بكاسيني، ومنسق التيار الوطني الحر في قضاء البترون طوني نصر وهيئة التيار فيه، ومنسق التيار الوطني الحر في بشتودار ادمون يوسف، وحشد من اهالي البلدة.


الوزير باسيل اعتبر ان الاتفاق بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل انتج انتخاب رئيس الجمهورية وقانون الانتخاب وهزيمة الارهاب، بالاضافة الى التضامن الوطني الذي اوصلنا الى مؤتمر "سيدر"، والى بناء المؤسسات والانتهاء من منظومة الفساد.


وأكد ان العلاقة هي بناء الثقة اكثر لأن القوي يقوى ايضا بالآخر القوي.


من جهته شكر منسق تيار المستقبل جورج بكاسيني الوزير باسيل على زيارته، واكد ان باسيل عمل لكل الناس في وقت لم يلتفت حلفاء تيار المستقبل من نواب المنطقة الى اهلنا في بشتودار والى حاجاتهم. واعتبر ان العلاقة مع التيار الوطني الحر انتجت توازنا يحتاج اليه البلد واعاد صحة التمثيل، وسيبني شراكة وطنية.

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