living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جعجع: حاولوا عزلنا لأننا نجحنا في الحكومة والمجلس النيابي وكشفنا فشلهم

8
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع للتغيير، التغيير الفعلي، وقال: “التغيير، لا تتذمروا فقط فالتذمر لا يصنع شيئًا”.

كلمة جعجع كانت خلال اعلان لبائحة “قدرة التغيير” عن دائرة صيدا – جزين قال فيها: “تحية لجزين وتحية لصيدا، تحية للمرشحين عن لائحة “قدرة التغيير”، وتحية خاصة لكل صيدا والجنوب. الحل اليوم بيدنا وهو الإتجاه الى صلب المشكلة. لا نريد خدمات صغيرة إنما انماء حقيقي يغنينا عن الخدمات، فنحن بقينا مثابرين على طرحنا الوطني، ونيشان فخر على صدرنا اننا لم نساوم رغم كل ما فعلوه بحق “القوات””.


وأضاف: “حاولوا عزلنا لأننا نريد ترسيم حدودنتا ونطالب بمعرفة مصير رفاقنا في السجون السورية وعلى رأسهم بطرس خوند. وفي الدولة والمستوى الوطني كنا ناجحين وهم فشلوا وحاولوا عزلنا وفي نهاية المطاف، سنبقى نحن”.

وتابع: “حاولوا عزلنا لأننا نريد دولة قانون، حاولوا عزلنا لأننا نعتمد الكفاءة فيما يعتمدون المحسوبية، حاولوا عزلنا لأننا في الحكومة والمجلس النيابي كنا ناجحين وكشفنا فشلهم. فحاولوا عزلنا لأننا واضحين، ومستقيمين وذلك يفضح إعوجاجهم، لأننا شفافين وشفافيتنا تفضحهم، حاولوا عزلنا لأننا “نضاف الكف” ونضافة كفنا تفضح ما لديهم. حاولوا عزلنا لأننا نريد دولة فعلية وهم لا يريدون ذلك، حاولوا عزلنا وأنظروا للنتيجة والآتي سيكون أعظم، حاولوا عزلنا لأننا لا نشبههم وذلك لا يحزننا، والناس تحبنا لذلك. تناسوا خلافاتهم وإختلافاتهم وإتفقوا على عزلنا وهذه كانت النتيجو وفي 6 آيار النتيجة أعظم”.

وختم جعجع: “نلتقي في 6 آيار لنصوت كما يجب وفي 7 آيار لنحتفل بنتيجة تصويتنا. للوصول الى الدولة التي نحلم فيها، لنصوت في 6 آيار للائحة “قدرة التغيير””.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout