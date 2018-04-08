جعجع: حاولوا عزلنا لأننا نجحنا في الحكومة والمجلس النيابي وكشفنا فشلهم

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دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع للتغيير، التغيير الفعلي، وقال: “التغيير، لا تتذمروا فقط فالتذمر لا يصنع شيئًا”.

كلمة جعجع كانت خلال اعلان لبائحة “قدرة التغيير” عن دائرة صيدا – جزين قال فيها: “تحية لجزين وتحية لصيدا، تحية للمرشحين عن لائحة “قدرة التغيير”، وتحية خاصة لكل صيدا والجنوب. الحل اليوم بيدنا وهو الإتجاه الى صلب المشكلة. لا نريد خدمات صغيرة إنما انماء حقيقي يغنينا عن الخدمات، فنحن بقينا مثابرين على طرحنا الوطني، ونيشان فخر على صدرنا اننا لم نساوم رغم كل ما فعلوه بحق “القوات””.



وأضاف: “حاولوا عزلنا لأننا نريد ترسيم حدودنتا ونطالب بمعرفة مصير رفاقنا في السجون السورية وعلى رأسهم بطرس خوند. وفي الدولة والمستوى الوطني كنا ناجحين وهم فشلوا وحاولوا عزلنا وفي نهاية المطاف، سنبقى نحن”.

وتابع: “حاولوا عزلنا لأننا نريد دولة قانون، حاولوا عزلنا لأننا نعتمد الكفاءة فيما يعتمدون المحسوبية، حاولوا عزلنا لأننا في الحكومة والمجلس النيابي كنا ناجحين وكشفنا فشلهم. فحاولوا عزلنا لأننا واضحين، ومستقيمين وذلك يفضح إعوجاجهم، لأننا شفافين وشفافيتنا تفضحهم، حاولوا عزلنا لأننا “نضاف الكف” ونضافة كفنا تفضح ما لديهم. حاولوا عزلنا لأننا نريد دولة فعلية وهم لا يريدون ذلك، حاولوا عزلنا وأنظروا للنتيجة والآتي سيكون أعظم، حاولوا عزلنا لأننا لا نشبههم وذلك لا يحزننا، والناس تحبنا لذلك. تناسوا خلافاتهم وإختلافاتهم وإتفقوا على عزلنا وهذه كانت النتيجو وفي 6 آيار النتيجة أعظم”.

وختم جعجع: “نلتقي في 6 آيار لنصوت كما يجب وفي 7 آيار لنحتفل بنتيجة تصويتنا. للوصول الى الدولة التي نحلم فيها، لنصوت في 6 آيار للائحة “قدرة التغيير””.