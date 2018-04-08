انتخابات - المشنوق بجولات في بيروت: - القانون الانتخابي لئيم وخبيث

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دان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "قصف أطفال دوما بالسلاح الكيماوي"، واصفا الرئيس السوري بشار الأسد ب"المجرم في سوريا، الذي لا يتوقف عن قتل الأطفال والنساء"، وقال: "نحن استطعنا أن نحمي لبنان وبيروت من الحريق في المنطقة، لكن قلوبنا وعقولنا دائما مع الشعب السوري الجريح"، ووصف مؤتمر "سيدر" في باريس ب"الإنجاز الوطني الكبير الذي حققه الرئيس سعد الحريري، وهو دليل على ثقة دولية كبيرة بلبنان".

وخلال لقاء صباحي جرى في "بالاس كافيه"، بدعوة من عصام يموت، أضاف المشنوق إن "القروض والهبات، التي أقرت في باريس هي دعم لسياسة النفس الطويل، التي أرساها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وهي التي حمت لبنان وستحميه أكثر في المستقبل".

وكشف أن "مؤتمر سيدر سيجعل جمهورية بيروت الخدماتية المستقلة، بالمياه والكهرباء والنقل العام والمحرقة البيئية، أمرا واقعا خلال عامين فقط، وقد قطع مجلس بلدية بيروت شوطا جديا في 3 مسائل تتعلق بالنقل العام داخل بيروت الكبرى، بتمويل من البنك الدولي، وهناك دفتر شروط لمحرقة نفايات، لا تسبب أي تلوث بيئي، وسيتم الانتهاء من دفتر شروط خطة للكهرباء لتكون بيروت مضاءة 24 على 24 خلال 24 شهرا".

ورأى أن "الدعم السعودي للبنان في مؤتمر سيدر هو الخرزة الزرقاء على صدر المساعدات الدولية للبنان"، شاكرا "دولة الإمارات، قيادة وشعبا، على الدعم الإماراتي المستمر للبنان وحكومته وشعبه، وهو ليس غريبا على دولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في عام زايد، الذي كان له اليد البيضاء في كل دولة عربية، وعلى دربه يسير الشيخ محمد بن زايد وإخوانه، وقد قدموا بالأمس 100 مليون دولار للجيش اللبناني، و100 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، للمساعدة على الاستمرار في تأمين حماية لبنان من الإرهاب وحماية استقراره الأمني".

ولفت إلى أنه سيجتمع ب"حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث معه في مسألة وقف قروض الإسكان المدعومة من مصرف لبنان، والطلب إليه أن تعود هذه القروض قبل نهاية السنة إلى مستحقيها".

كما زار المشنوق دارة رامي شهاب الدين، حيث أكد أن "الإنجاز الوطني الكبير الذي حققه الرئيس سعد الحريري في مؤتمر سيدر في باريس، دليل على ثقة دولية كبيرة بلبنان، وهو خرزة زرقاء تحمي لبنان ماليا واقتصاديا، إضافة إلى الحماية السياسية التي يتمتع بها".

وكرر المشنوق وصفه "القانون الانتخابي باللئيم والخبيث، لكن ما نحن بصدده في 6 أيار ليس انتخابات عادية، بل هو تقرير لمصير بيروت ولهويتها وقرار أهلها وكرامتهم، وهذه الانتخابات هي لنقرر أي بيروت نريد، بيروت العربية أم بيروت الفارسية".