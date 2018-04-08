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لمحة عن بعض انجازات وزارة البيئة بعهد الوزير طارق الخطيب

8
APRIL
2018
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نشر مستشار وزير البيئة طارق الخطيب، الدكتور جوزف الأسمر، عبر  الفايسبوك، قائمة بإنجازات وزارة البيئة في عهد الوزير طارق الخطيب:

"- وضع خطة مستدامة للنفايات الصلبة و انتهاء أزمة النفايات. مع العلم قدّمنا عدّة خطط لكن توافق على آخر واحدة تقدّمت.
الخطّة مبنيّة على اللامركزية بمعالجة النفايات بما يعني انو البلديات بتهتمّ بمعالجة النفايات و بتشجّع الفرز من المصدر و إعادة التدوير و التسبيخ او ما يعرف بال Composting و بنفس الوقت عملنا حلّ مركزي للبلديات اللي عاجزة عن ادارة نفاياتها او لكل بلدية عاجزة عن ادارة اي مرحلة من مراحل المعالجة
- اشتغلنا و عدّلنا مشروع قانون النفايات الصلبة بشكل نرجع نردّ دور وزارة البيئة بهالموضوع و نعاقب كل شخص او بلدية بتلوّث
- حطّينا مخطّط توجيهي و حلّ للمكبّات العشوائية الموجودة من ايام الحرب و اللي زادت بوقت ازمة ال ٢٠١٥
- طالبنا اسرائيل بالمحافل الدولية و قدرنا نعاقبها على مخلّفات حرب تموز ٢٠٠٦ و صدر قرار دولي بمعاقبتها بدفع ٨٥٦ مليون دولار للجمهورية اللبنانية
- اشتغلنا على حلّ ازمة التلوّث الناتج عن النازحين السوريين على مجرى الليطاني
- رجعنا نظّمنا الصيد البرّي و فترات الصيد و انواعه و فرضنا رخصة الصيد
- اطلقنا مشروع توظيف الضابطة البيئية كرمال نضبط المخالفات البيئية و اكيد كرمال نضبط مخالفات الصيد البرّي بشكل فعّال اكتر
- وقّفنا الهدر بالوزارة و وقّفنا الرشوة و بنفس الوقت حمينا الموظّف تما يتعرّض لضغوطات من المواطنين بأي ملفّ دقيق
- اشتغلنا على عدة خطط للمقالع و الكسّارات و وقّفنا المخالفات اللي عم تصير تحت تسميات اخرى (مقلع مقنّع برخصة بناء، ...)
- جبرنا كل المشاريع بدراسة تقييم اثر بيئي و رجعنا طلبنا من كل محطات البنزين و كل المؤسسات الصناعية باعداد خطة ادارة بيئية او تدقيق بيئي
- مؤخراً اطلقنا المكننة بالوزارة باستخدام Tracking system و صار بامكان المواطن مراقبة ملفّه بوزارة البيئة عبر الموقع الالكتروني للوزارة ابتداءً من الشهر القادم
- اطلقنا مشاريع خضراء لعدة جامعات و شجّعناها على الحلول البيئية المستدامة، و قمنا ايضاً بحملات توجيهية للمدارس و حثّها على الالتزام البيئي
- راقبنا و عاقبنا كل من ثبُتَت عليه شكوى بيئية و اصبحت ابواب الوزارة مشرّعة لكل مواطن
- استردّينا من خلال ممارساتنا في الوزارة بعض الصلاحيات المنزوعة و المتنازع عليها مع عدّة جهات، و نعمل باستمرار على استرداد كل ما هو يعنى بالبيئة و موجود حالياً عند جهات و وزارات غير معنية بالبيئة
- شاركنا بعدة مؤتمرات دولية و البعض منها أول مرّة بيكون في تمثيل رسمي للبنان

هيدي لمحة عن بعض انجازات الوزارة اللي انجزناها بفترة ١٥ شهر بس، و اللي غيرنا ما قدر يعملها بفترة ٢٥ سنة. و اكيد بعد في كتير انجازات ما قلنا عنها، منها راحت نسوة و منها لأن بعدها قيد الإنجاز.

و اكيد بعد عنّا كتير شغل، و نحنا مكمّلين و ما في شي بيوقّفنا!" ختم الأسمر.

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