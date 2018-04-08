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انتخابات - الحريري: - الانتخابات مصيرية ويجب المشاركة فيها لرفع الحاصل

8
APRIL
2018
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أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "هذه الانتخابات مصيرية، لذلك على كل مواطن أن يشارك في العملية الانتخابية من أجل رفع الحاصل الانتخابي، وكي لا نسمح لأحد بأن يأخذ قرار بيروت من أهلها"، وقال: "هناك من يحاول خطف هذه الانتخابات منكم، لكن ذلك لن يحصل، و"السما زرقا".

كلام الحريري جاء خلال لقاء شعبي شارك فيه ظهر اليوم في مقهى "غراند كافيه" بدعوة من عبدالرحمن بندقجي، وحضور حشد كبير من أبناء العاصمة ووجهائها، حيث قال: "عندما يقف المرء بينكم ويحس بهذا الكم من المحبة، يشعر وكأن رفيق الحريري ما زال حيا بيننا. كثيرون حاولوا أن يشككوا بتيار المستقبل وبسعد الحريري، ولكن هذا هو سعد الحريري وهؤلاء هم محبو سعد الحريري".

وختم: "بيروت هي جوهرة لبنان والعالم العربي، ونحن سنعيدها إلى مجدها وأكثر إن شاء الله. هذه المسيرة بدأنا بها واستكملناها في باريس، وستكون هناك حصة كبيرة من مشاريع مؤتمر "سيدر" لبيروت وأهلها".

المركزي الإسلامي


وكان الحريري قد زار قبل الظهر المركز الإسلامي في عائشة بكار، حيث فاجأ الحضور بقدومه، مشاركا إياهم الاحتفال الذي أقامه المركز تكريما للأمهات المسجلات في اللجنة الاجتماعية، فاستقبلوه بالتصفيق والزغاريد وهتافات التأييد.

وبعد آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني، قدمت مجموعة من فتيات المركز أغنيات خاصة بالأم، ثم تحدث رئيس المركز علي عساف الذي بارك للبنانيين ما أنجزته الحكومة في مؤتمر "سيدر"، بحصول لبنان على أكثر من 11 مليار دولار كقروض ميسرة بفترات سماح طويلة، "لاستثمارها بمشاريع حيوية وبتأهيل البنية التحتية في كامل الأراضي اللبنانية".

وقال: "نحن نعلم أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الجهد الكبير والثقة الدولية والعربية التي يتمتع بها الرئيس الحريري".

وأضاف: "نحن نعلم حجم العقبات والتعقيدات التي واجهت حكومتكم، ولكن التصميم الذي نراه في خطابكم والصدق بكلامكم يحتم علينا أن نقف إلى جانبكم ونشد على أيديكم لتحقيق هذه الأهداف والتطلعات".

ولفت عساف إلى أن الرئيس الحريري كان قد اشترى قطعة أرض ملاصقة لمسجد عائشة بكار واعدا بمنحها للمسجد، وطالب الرئيس الحريري بالعمل على القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية هذه الأرض باسم المركز الإسلامي لكي يستطيع الاستفادة منها في القيام بأنشطة تخدم رسالة المركز.

الحريري


بعد ذلك، تحدث الحريري فقال: "أرى اليوم ما قدمته الشابات، وهو أمر مفرح ويكبر القلب، أن نرى هذا الشكل من الاعتدال داخل المركز الإسلامي. فهكذا ننظر نحن إلى الإيمان، ونعتبر أن هذه هي الصورة الحقيقية للاسلام، وليس تلك التي يحاول البعض أن يوحي بها من أننا مجموعة متطرفة. نحن معتدلون، نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونحب الحياة، وهذا ما أنشأنا عليه الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وأضاف: "الأم هي كل شيء في الحياة، وأنا أهنئ كافة الأمهات في بيروت وفي هذه المنطقة الحبيبة الطيبة، التي طالما أحبت الرئيس الشهيد، ونحن على نفس الدرب سائرون".

ورد الرئيس الحريري على مطلب رئيس المركز الإسلامي واعدا بإنجاز موضوع نقل ملكية الأرض لصالح المركز في أقرب وقت ممكن.

وطنية
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