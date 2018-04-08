بالصورة - مجهولون اعتدوا ليلا على ثانوية في شقراء بنت جبيل

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افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في تبنين محمد بري ان مجهولين اعتدوا ليلا على ثانوية السيد محسن الأمين في بلدة شقراء قضاء بنت حبيل بواسطة الكسر والخلع لمدخلها وبوابتها، وبعثروا ملفات وأوراق النظارة والإدارة اضافة الى عدد من التجهيزات وتم احراق مولد الكهرباء في الباحة الرئيسية.

وحضر إلى المكان عناصر من قوى الأمن الداخلي والأدلة الجنائية لرفع البصمات.

واستنكر مكتب فرع الجنوب في رابطة اساتذة التعليم الثانوي في لبنان الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التربوية الرسمية التي طالت ثانوية دير كيفيا في السابق والاعتداء الذي طال اليوم ثانوية السيد محسن الامين، وعليه يطالب فرع الجنوب لرابطة الاساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان الاجهزة الامنية بكشف المعتدين وانزال اشد العقوبات في حقهم وعدم التهاون معهم بعد تكرار الاعتداء".

كما طالب الفرع وزارة التربية ب "استحداث موقع حارس ليلي للثانويات للسهر على امن هذه المؤسسات التربوية التي باتت مهددة بمجملها دون حسيب او رقيب، كما اكدت وقوفها الى جانب الهيئتين الادارية والتعليمية في هاتين الثانويتين".