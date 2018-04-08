A + A -

تجمع عشرات الآلاف من الحجاج الأرثوذكس في كنيسة القيامة السبت في القدس القديمة، أكثر الأماكن قدسية لدى المسيحيين في العالم، للاحتفال بـ"سبت النور" عشية عيد الفصح حسب التقويم الشرقي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، إن سبعة آلاف من الحجاج على الأقل غصت بهم كنيسة القيامة حملوا "الشعلة المقدسة".

بنيت كنيسة القيامة حيث دفن المسيح وفقا للمعتقدات المسيحية.

كما وقف آلاف آخرون في باحة الكنيسة بانتظار الحصول على الشعلة التي انتقلت من شمعة إلى أخرى وسط تدافع وحماسة لافتة.

وسيتم نقل الشعلة التي ترمز إلى قيامة المسيح إلى الكنائس الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر "سبت النور" من أقدس الاحتفالات الدينية لدى الأرثوذكس في العالم وترمز هذه الطقوس إلى الخلود والسلام والتجديد.

تشترك الطوائف الأرثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية في إدارة الكنيسة.

وكان المسيحيون يشكلون أكثر من 18 في المئة من سكان الأرض المقدسة عندما تأسست إسرائيل عام 1948 ،لكنهم باتوا أقل من اثنين في المئة معظمهم من الأرثوذكس.