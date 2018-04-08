لم غادر باسيل باريس الى دوما؟

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بعدما اختتم اعمال مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي انعقد في باريس السبت ابى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الا وان يعود في المساء ذاته اي ليل السبت الى لبنان لمشاركة اهالي دوما التقليد السنوي بمشاركتهم حضور قداس القيامة الاحد، فغادر باريس مباشرة بعد العشاء الختامي لمؤتمر الطاقة ليلا ليعود الى لبنان ويتوجه مباشرة الى دوما ، دون ان يرتاح او ينام ولو لساعة واحدة.

وفور وصوله الى دوما صباح الاحد حضر باسيل قداس قيامة المسيح مع ابناء البلدة، بتقليد سنوي اعتاد عدم التغيب عنه، وشاركهم تقاليد العيد واجتمع بعدها معهم الى مائدة فطور مستمعا لهواجس كل واحد منهم ومشاركا الجميع فرحة العيد.