living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"جيش الإسلام" يتهاوى في دوما

8
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلق الجيش السوري معركة موسعة ضد ما يسمى بـ"جيش الإسلام" في دوما بعد تراجع الأخير عن الاتفاق المبرم مع الجانب الروسي والذي يقضي بخروج مسلحي هذه الجماعة الارهابية إلى جرابلس شمال حلب بالتزامن مع تحرير آلاف المختطفين وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقد نفذت مقاتلات سلاح الجو السوري سلسلة من الضربات الجوية على مواقع ومقرات "جيش الإسلام" في مزارع وداخل مدينة دوما خلال الـ"24" ساعة الماضية محققة إصابات مباشرة في الأهداف المستهدفة، كما وجهت الوسائط النارية المدفعية والصاروخية المرابضة بمحيط المنطقة مئات الضربات على بنك أهداف موضع مسبقا على أبرز مناطق تواجد المسلحين.

وحسب "دمشق الآن" فقد دمر الجيش السوري عدة آليات وعربات ثقيلة ومدافع هاون كان يستخدمها المسلحون في مزارع دوما، كما تم استهداف المربع الأمني لقيادات الصف الأول في "جيش الإسلام" المعروف بالمنطقة ” أ ” وتدمير عقدة اتصالات رئيسة للمسلحين.

إلى ذلك، بدأت وحدات المدرعات والمشاة زحفها إلى مدينة دوما من ثلاث جبهات عبر المزارع الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، ليؤكد مصدر ميداني على تقدم الجيش السوري 900 متر في المزارع المشتركة بين الريحان ودوما ويسيطر على مدرسة الفارابي بالمنطقة.

وتقدمت الوحدات المهاجمة من جبهة مسرابا مسافة 500 متر باتجاه مدينة دوما، كما تمدد الجيش السوري بالمزارع الجنوبية للمدينة، وعثر الجيش السوري خلال تمشيطه للبساتين والهيئات الزراعية المحررة على ورشات لصناعة العبوات الناسفة وقذائف الهاون واستكشفت عدة خنادق و أنفاق كان يتحصن بها مسلحون.

وسقط على العاصمة دمشق عشرات القذائف والصواريخ مصدرها مسلحي مدينة دوما وتوزعت على أحياء المزة 86 ومزة فيلات وعش الورور ومحيط ساحة الأمويين أدت إلى استشهاد 6 مدنيين وجرح ما لا يقل عن 50 آخرين.

وتتواصل العملية العسكرية للجيش السوري في مدينة دوما مع استمرار القصف التمهيدي الجوي والمدفعي والصاروخي على نقاط ومقرات المسلحين، وبحسب مصادر ميدانية أن العملية ستزداد وتيرتها في الساعات القادمة و لن تتوقف حتى القضاء على المسلحين أو استسلامهم للجيش السوري بشكل تام.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout