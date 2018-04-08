واشنطن تحمل موسكو مسؤولية هجمات الغوطة "الوحشية"

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طالبت الولايات المتحدة روسيا بوقف دعمها المطلق للنظام السوري بشكل فوري، والتعاون مع المجتمع الدولي لمنع وقوع المزيد من الهجمات الوحشية بالأسلحة الكيماوية.

ودعا بيان صادر عن الخارجية الأميركية، الأحد، إلى رد فوري من المجتمع الدولي في حال التأكد من وقوع هجوم كيماوي على مدينة الغوطة السورية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها، وبكل الطرق المتاحة، لمحاسبة من يستخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وشدد على حتمية محاسبة نظام الأسد ومن يقدم له العون بشكل فوري لمنع تكرار هذا النوع من الهجمات.

وأشار البيان إلى أن روسيا قد أخلت بتعهداتها للأمم المتحدة بوصفها إطارا ضامنا، وتتحمل مسؤولية الهجمات الكيماوية الوحشية التي تستهدف المدنيين.