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شامل روكز من قرطبا: فخور بكل صورة لي بالبزة العسكرية وبكل حبة تراب عليها

8
APRIL
2018
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كلمة العميد شامل روكز خلال لقاء قرطبا


"طلبوا نزع صورتي باللباس العسكري لكنني فخور بكل صورة لي بالبزة العسكرية وبكل حبة تراب عليها لانها حبة كرامة وعزة وعنفوان." هذا ما شدد عليه العميد شامل روكز في لقاء حواريّ مع أبناء قرطبا في حضور السيدة كلودين عون روكز. وأكد أن البزة العسكرية تحمل ارث وامانة عسكر اصيبوا واستشهدوا على امتداد الاراضي اللبنانية لتحريرها من كل دنس.


‏العميد روكز اعرب عن تساؤله عن سبب الانزعاج من صورته بالبزة العسكرية حتى يطلبوا نزعها. "فصحيح انها من قماش لكنها روح وقلب. البزة ارتاحت لكن الروح والقلب لا يزالان ينبضان ولن يخفتا ابداً."


وهو أعرب عن فخره بصورته الشعبية مع العماد ميشال عون وبالقبعة التي يرتديانها، "فالارزة على رأسنا وانا احمل امانة المرقط في البزة العسكرية التي نرتديها والغبار الذي عليها، وما نملكه من كرامة وعزة وعنفوان."


واضاف العميد روكز أن بعض الكلام المتداول اليوم يحمل تخلياً وقلة عرفان بالجميل للمؤسسة العسكرية ولضباطها وعسكرها، معتبراً أن اكبر اجحاف واهانة بحقهم هي سلسلة الرتب والرواتب كما أُقرت، لانها انتقصت من قيمة العسكر والجيش اللبناني، عندما أُخرجت حقوقهم من قانون الدفاع الوطني الى قانون سلسلة الرتب والرواتب ومنه الى قانون الموازنة ليوضع في فزلكتها.


‏‏"عهدي للعسكريين والمتقاعدين في المؤسسة والمصابين واهالي الشهداء، انني سألاحق حقوقهم لحظة بلحظة لردها الى قانون الدفاع حيث يجب ان تكون، فتعود لهم كرامتهم لأن معركتهم هي في مجلس النواب" أكد العميد روكز.


وجدد دعوته للبنانيين للحفاظ على نظافة العملية الانتخابية ولذلك لا بد من حرب استباقية على الفساد. وأضاف أن من يدفعون اموالاً لشراء الضمائر بالمفرق سيبيعون الناس وحقوقهم بالجملة في المستقبل. وشدد على مسؤولية اللبنانيين لاختيار من يمثلهم افضل تمثيل ويقف الى جانبهم، مضيفاً أن لا عقدة لديه من المتمولين الذين يجب ان يدفعوا اموالهم في المكان المناسب. وحذّر اللبنانيين من اختيار الذين يبحثون عن مصالحهم لانهم امام كل ازمة سيركعون امام مصالحهم ليبيعوهم.


وشدد على انه لم يأتِ الى قرطبا لأخذ صوت تفضيلي بل اكبر حاصل انتخابي لايصال تكتل كبير الى المجلس النيابي يدعم رئاسة الجمهورية ومشاريعها، داعياً اللبنانيين الى امتلاك روح التحدي والتمرّد لتكون في مكانها على كل ما هو خطأ علينا وعلى منطقتنا ومستقبلنا ومستقبل الاقتصاد في البلد.


ولفت العميد روكز الى أن لبنان بلد ازمات متلاحقة وحلها يحتاج الى رجال، واختبرنا قيمة القرار خلال ازمة رئيس الحكومة.
العميد روكز أكد أن ما نعمل لأجله هو مستقبل الاجيال القادمة ولأجلها يجب النهوض بالبلد من خلال استثمارات كبيرة تمر بضمانات اساسية لتشجيعها من القضاء لخلق فرص عمل لخريجينا حتى لا يبقى بلدنا مشروعاً لتصدير طاقاتنا الشابة، ونحن في منطقة هي مقلع للقضاة.


وقال: "كلّي ايمان بلبنان بشعبه وارادة ابنائه وبطاقاته المهمة الشبابيةوالاقتصادية. واي انجاز اقتصادي لا بد من ان يترافق مع انجازات اجتماعية
لثورة اجتماعية على الاصعدة كلها من التعليم والطبابة وضمان الشيخوخة وغيرها.
واعطى موعداً للبنانيين في ٦ ايار لفجر جديد وطاقات جديدة ومجلس نواب جديد يمثل آمال اللبنانيين وطموحاتهم.

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