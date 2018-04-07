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قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد شربل أبو أنطون

7
APRIL
2018
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 تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد شربل أبو أنطون، الذي توفي بتاريخ 2018/4/7، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

 

من مواليد: 1954/3/8 تعلبايا ـــ زحلة.
تطوّع في الجيش بتاريخ 1974/10/1، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد إعتباراً من 2005/1/1.
حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش.
تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
متأهل وله ثلاثة أولاد.


ينقل الجثمان بتاريخ 2018/4/8 الساعة 10.30 من مستشفى البقاع إلى بلدة تعلبايا، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس – تعلبايا – زحلة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 2018/4/9 إعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 2018/4/10 إعتباراً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس – ديك المحدي.

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