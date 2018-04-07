"التصويت في الخارج" في الانتخابات اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية

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بتاريخ 29/4/2018، ستتاح الفرصة للبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى للعب دور حيوي للتأكد من أن البرلمان اللبناني المنتخب سيعكس تطلعاتهم. وقد وافقت حكومة الولايات المتحدة الأميركية، من خلال وزارة الخارجية الأمريكية، على السماح للحكومة اللبنانية باستضافة الاقتراع في الانتخابات البرلمانية على الأراضي الأميركية للمواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة الذين تسجلوا للتصويت في الانتخابات المقبلة. وبينما لا تنظم الحكومة الأميركية العملية، تنظم السفارة اللبنانية مواقع مراكز الاقتراع في 23 مدينة، ويتم تنظيم عملية التصويت مع احترام كامل للقوانين والأنظمة الأميركية وبمعرفة وتنسيق وموافقة وزارة الخارجية الأميركية.



ستكون أمام الناخبين الفرصة للإدلاء بأصواتهم بطريقة سرية في جميع مراكز الاقتراع المحددة في عازل التصويت الذي يضمن الخصوصية والسرية كما هو منصوص عليه في القانون اللبناني. و التصويت السري هو قيمة أساسية في نظام الحكم الذاتي في الولايات المتحدة الأميركية. وسيكون اختيار الناخب الفردي مجهولاً، ولا مبرر لتخويف الناخبين أو ابتزازهم أو دفعهم للاعتقاد بأنه من الممكن اعتبار التصويت "دعماً ماديًا" لأي منظمة. فالتصويت ليس "دعماً مادياً". سيتم نقل أوراق الاقتراع بأمان وفرزها في لبنان وستساهم الانتخابات الحرة في المساعدة على تقدم لبنان. وستمنح الفرصة بإجراء تصويت "خارج البلاد" بإشراك المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية في الحياة الديمقراطية اللبنانية. ويبقى التصويت حقاً وجزءاً أساسياً من أي ديمقراطية، ويجب على الناخبين المسجلين بذل كل جهد للتصويت في هذه الانتخابات القادمة.



سفارة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية