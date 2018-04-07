هيئة البقاع الغربي في التيار رداً على أبو فاعور: ادعاءاتك لن تثنينا عن متابعة المسيرة

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صدر عن هيئة البقاع الغربي في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

لا يترك المرشح الاشتراكي وائل ابو فاعور مناسبة، علنية كانت او خاصة وآخرها كان بالامس في بلدة المنصورة البقاعية، الا ويشن فيها حملات تجنٍّ وتحريض على العهد وعلى التيار الوطني الحر خاصة بشخص رئيسه الوزير جبران باسيل، ظناً منه انها الوسيلة الاقصر لوصوله الى الندوة البرلمانية.

نحن ابناء التيار الوطني الحر في البقاع الغربي لن نرد الاساءة بالاساءة والاهانة بمثلها، انما نعاهد اهلنا واخواننا في المنطقة ان ادعاءات ابو فاعور وسواه لن تثنينا عن متابعة المسيرة شهادة للحق ودعماً للعهد وتثبيتاً للعيش الواحد ومزيداً من الانجازات في سبيل تطوير ورقي منطقتنا.