ابي رميا: التيار سبّاق في تطبيق فصل النيابة عن الوزارة ومن الجيد ان يتمثل بنا باقي الافرقاء

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اشار عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون ابي رميا الى ان "الادارة في لبنان فاسدة ومهترئة، اما اليوم في عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هناك ارادة واضحة في مكافحة الفساد وبناء دولة المؤسسات والقانون"، لافتاً الى ان "عام ٢٠٠٥ كان قضاء جبيل ثاني أسوأ قضاء على مستوى شبكة المواصلات بحسب دراسة للبنك الدولي، واليوم نشهد تحسناً ملحوظاً على هذا الصعيد تمثل باعادة صيانة وشق الكثير من الطرقات، وابرزها المحاور الثلاثة الاساسية لقضاء جبيل"، معبراً عن امتنانه بصيانة وتعبيد الطريق الممتد من منطقة المنصف الى معاد بعد جهدٍ كبير ومتابعة الحثيثة التي تليق بالبلدة واهلها".

ابي رميا وفي لقاء جمعه بأهالي غلبون ومعاد، اردف "نحن نُسأل ونحاسب لأننا كنا بموقع المسؤولية على مدار ٩ سنوات، فيما المرشحين للانتخابات النيابية الجدد يقدمون الوعود"، مشدداً على ان "المواطنين لن يتنتخبوا نقلة زفت ولا رخصة فوميه ولا رقم مميز، فهذه الرشاوة لن تغير قناعاتهم المنبثقة من المدرسة الوطنية للعماد عون التي لا تعترف بالخدمات الخاصة انما تحقق المصلحة العامة"، مؤكداً ان "التيار الوطني الحر مع فصل السلطات، وكتكتل التغيير والاصلاح نمنع ان يكون النائب وزيراً، وقد اطلقنا هذا المسار، ومن الجيد ان يتمثل باقي الافرقاء فيه وان يحذوا حذونا".



واشاد ابي رميا بالتزام ووفاء اهل كل من غلبون ومعاد لنهج العماد عون، قائلاً "من هنا نتعلم الوطنية والروح العونية والنضالية، لانها من جذور التيار ومقلع العونيين"، داعيا الاهالي "اذا كان لدينا ثقة بالعماد عون حامل الامانة في بعبدا، فلنصوت في ٦ايار للوائح لبنان القوي، لتامين اكبر كتلة نيابية داعمة للعهد القوي".