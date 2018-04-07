الأمطار عائدة في هذا اليوم.. عواصف رعدية وبرَد!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضات مدارية عالية الفعالية تضرب وسط السعودية ومن المتوقع ان تتمدد نحو الأردن اعتباراً من يوم الأحد مصحوبة بالغبار بنسبة تصل الى 55% الأمر الذي سيؤخر موعد تساقط الأمطار في لبنان حتى مساء الأحد وتشتد اعتباراً من بعد ظهر الإثنين.

أضاف: كتلة من الغبار سوف تضرب لبنان وسوريا صباح الأحد مصحوبة بتراجع تدريجي بدرجات الحرارة، يبدأ تساقط الأمطار الموحلة في البقاع بين بعد الظهر والمساء مع عواصف رعدية محلية ويستمرّ تدني درجات الحرارة لتصل الى 20 ساحلاً و 14 بقاعاً.

الحرارة على الساحل: 21/22 نهاراً و 16 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 9 ليلاً

في البقاع: 20 نهاراً و 11 ليلاً

الرياح: غربية الى جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 30 كلم في الساعة

الرطوبة:30% قبل الظهر بسبب كثافة الغبار ترتفع مساء الى 78% مع هبوب الرياح الغربية الرطبة.

الضغط الجوّي: 1012hpa