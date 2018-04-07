باسيل في الحفل التكريمي السنوي لتجمع النساء اللبنانيات - الفرنسيات: - مؤتمر سيدر هو إشارة أن لبنان مصدر استقرار لاوروبا ويستحق المساعدة

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شارك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الحفل التكريمي السنوي لتجمع النساء اللبنانيات - الفرنسيات في فندق أنتركونتيننتال في باريس، حيث كرّمت رئيسة التجمع رندى لطيف اسطفان المؤسِسة والعميدة السابقة للفرع الفرنسي في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتورة ليلى سعادة للإنجازات التي قامت بها بين لبنان وفرنسا.



حضر العشاء التكريمي عدد من السفراء والديبلوماسيين واصدقاء التجمع الوافدين من أنحاء فرنسا وأوروبا وحشد من ابناء الجالية اللبنانية.

الوزير باسيل القى كلمة في المناسبة حيّا خلالها المرأة اللبنانية ونوّه بعطاءاتها، وتحدث عن نضالها لاستعادة حقوقها وحقوق اللبنانيين. وتوقف عند القانون الذي تقدم به والذي يعطي المرأة اللبنانية الحق بإعطاء الجنسية لأولادها.



واوضح الوزير باسيل ان مؤتمر سيدر كان جيداً للبنان، واعطى اشارة بانه لا يزال هناك من يؤمن بلبنان غير اللبنانيين واعترافا بانه مصدر استقرار لاوروبا ويستحق المساعدة.





