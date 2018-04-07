جدول مساعدات ال 11 ملياراً و 800 مليون دولار بين لقروض وهِبات «سيدر 1» بحسب البلدان والصناديق

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في بيروت لا صوت يعلو فوق صوت «خبْطات أقدام» صناديق الاقتراع التي تُفتح بعد 29 يوماً لإتمام انتخاباتٍ نيابية سِمَتُها الأبرز «تحالفاتٌ عبثية» حكمتْها اعتباراتٌ «مصْلحية»… وفي باريس «وعودٌ بالمليارات» من دول ومنظمات وفّرت تمويل المرحلة الأولى من خطةِ الحكومة اللبنانية للتنمية وتطوير البنى التحتية، على ان يخْضع تسييل هذه الالتزامات الى رقابةٍ لصيقة تضمن «عدم عبث» بيروت مع المجتمع الدولي بإزاء الإصلاحاتٍ البنيوية والهيكلية التي تعهّدت بها، كما الى معاينةٍ للمسار السياسي الذي سيسلكه لبنان ومدى «مطابقته» مع «السقف الواحد» الذي تتفيأه «ثلاثية» مؤتمرات الدعم الدولية، ابتداءً من روماً (15 آذار الماضي) مروراً بـ «سيدر 1» أمس وصولاً الى بروكسيل في 25 الجاري.

ورغم الجانب التقني الذي طغا على البيان الختامي لـ «سيدر 1» الذي انعقد أمس في باريس بمشاركة 41 دولة و10 منظمات دولية وحضَر جلسته الختامية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي خلص الى نجاح باهر فاجأ التوقعات بحصول لبنان على تعهدات بنحو 10.784 مليار دولار (بين قروض ميسّرة وهبات وضمانات دولية رسمية، وقروض بسعر السوق الدولية)، فإنّ أبعاداً سياسية بارزة أطلتْ برأسها من خلف القرار الدولي المتجدد بـ «تصفيح» مظلة الحماية لاستقرار «بلاد الأرز» ومنْع انزلاقها لتتحوّل «قنبلة موقوتة» (مالية – اقتصادية)، هي التي تسجّل ثالث أعلى معدل في العالم (بعد اليابان واليونان) لجهة حجم الدين العام (تجاوز 80 مليار دولار) الى الناتج المحلي (150 بالمئة) واحتلّت المرتبة 143 بين 180 بلداً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 وتصارع للبقاء بمنأى عن «العواصف» التي تحوط به من كل حدب وصوب.



وفي موازاة تجديد المجتمع الدولي«بوليصة التأمين» للواقع اللبناني، وسط تقارير نقله تلفزيون OTV ان الديبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد قرأ بكلمته في المؤتمر رسالة من الرئيس دونالد ترامب انتقدت تصرفات ايران وحزب الله لكنها اكدت بالمقابل ان لا شروط على لبنان، فإن المملكة العربية السعودية كرّستْ مسار «عودتها» لاحتضان «بلاد الأرز» بإعلانها إعادة العمل بقرضٍ بقيمة مليار دولار لم يتم استخدامه، وقد أوضح نديم المنلا مستشار الرئيس الحريري ان «هذا تجديد لخط ائتمان كان موجوداً في الماضي لكن لم يتم استخدامه».

وفي حين شكّلت مساهمة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية بقروض بقيمة 680 مليون دولار إشارة متقدّمة الى تَمسُّكها بالوقوف بجانب لبنان، وأعلنت قطر عن تقديم قروض ميسرة بقيمة 500 مليون دولار، فإن الإمارات العربية المتحدة لم تعلن أيّ مساهمة فورية.

وكان لبنان قدّم في الجلسة المغلقة التي تلت افتتاح المؤتمر برنامج خطة النهوض الاقتصادي وتفاصيلها وبينها المرحلة الأولى (على 6 سنوات) التي تبلغ تكلفتها 10.8 مليارات دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية والتي سبق لبيروت ان توقّعت أن تكون حصة القطاع الخاص من تمويلها ما بين 30 و40 في المئة، وقد تعهّد الحريري بـ «ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة»، كاشفاً «ان الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى 2015».



جدول القروض والهبات للبنان في «سيدر 1»



في ما يأتي جدول بالـ 10.784 مليار دولار من قروض وهبات حصل عليها لبنان على شكل تعهدات من مؤتمر «سيدر 1» الذي انعقد أمس في باريس.

● فرنسا 400 مليون يورو كقروض و150 مليون يورو كهبات.

● البنك الدولي: 4 مليارات دولار قروض ميسرة على فترة تزيد على 5 سنوات.

● بنك الاستثمار الاوروبي: 800 مليون يورو قروض على مدى 5 سنوات.

● دولة الكويت تعهّدت بقرض 180 مليون دولار.

● قطر تعهّدت بتقديم قروض ميسرة بقيمة 500 مليون دولار.

● البنك الإسلامي للتنمية: 750 مليون دولار على مدى 5 سنوات.

● بريطانيا 60 مليون استرليني كقروض.

● هولندا 200 مليون يورو على فترة 4 سنوات إضافة الى 100 مليون يورو مشروطة.

● ألمانيا 60 مليون يورو كقروض.

● إيطاليا 120 مليون يورو كقروض.

● تركيا 200 مليون دولار كقروض.

● الولايات المتحدة 115 مليون دولار كهبات.

● البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية: مليار و100 مليون يورو قروض على فترة 6 سنوات.

● الاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو كهبات لدعم فوائد القروض مع وعد بدرس كل مشروع على حدة لمعرفة جدواه وأهميته، وإذا اقتنع قد يساهم في تمويل مشاريع من خلال قروض تمتد على سنوات وقد تصل الى مليار و500 مليون يورو.