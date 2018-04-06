شامل من كفردبيان: ‏لا يعيّرنّنا احد بحرب التحرير فنحن نعيّر اكثر من التحق بالمحتل يومها وكان يدافع عنه بصورة دائمة

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"نحن فخورون بحرب التحرير لأن بها حاربنا من كان يحتل لبنان وبقينا فخورين بها حتى خروج آخر عسكري من الاراضي اللبنانية." هذا ما أكده العميد شامل روكز خلال لقاء حواريّ في كفرذبيان. وأضاف: "‏لا يعيّرنّنا احد بحرب التحرير فنحن نعير اكثر من التحق بالمحتل يومها وكان يدافع عنه بصورة دائمة."

العميد روكز أكد أن "إذا كانت كلمة "غريب" تعني الكرامة وعزة النفس فسأبقى في كسروان وسأبقى "الغريب" بينكم." وذكّر بما حصل في القرن السادس عشر يوم كانت كسروان محتلة عندما وصلت حملة من الشمال لتحرير المنطقة وانطلقت بقيادة الشيخ كسروان الخازن للدفاع عن المنطقة حيث كانت "غربب" هي كلمة السر . وشدد على أن له شرف الخدمة في كسروان جبيل فالاتحاع العام لأي ضابط هو لبنان وهو لا يخدم في بيته ومنطقته. العميد روكز شدد على أن القامات والاحجام تحددها الناس في صناديق الاقتراع ولا يمكن لأحد ان يتكلم عنها او ان يتعرض لكرامات الناس، وأن أحداً لم يُعطَ مفاتيح كسروان وجبيل حتى يقيس المقامات بدلا عن ابناء المنطقة.

واعتبر العميد روكز ان الصوت التفضيلي هو لرئيس الجمهورية لنتمكن من دعم العهد، مشيراً الى انه يعمل من اجل الحاصل الانتخابي لايصال اكبر كتلة نيابية تدعم رئيس الجمهورية بشكل واضح وصريح لأن هذا العهد هو عهد الامل لنصل الى حلمنا بلبنان القوي ولبنان الاقوى. وفال إننا " نحن سنعمل على الحاصل القوي اما انتم فتختارون بالصوت التفضيلي من يشبهكم ولا أحد يفرض عليكم توجه صوتكم التفضيلي."

وشدد العميد روكز على أن "ليس الهدف تسويق نفسه ولا الانتقاص من اي من المرشحين ليرفع نسبة التصويت لصالحه، بل الهدف هو في المشاريع التي سننطلق بها معاً."

العميد روكز دعا من ينفخ الغبار عن مشاريع انماء كسروان ان يبقي الغبار له، لأن نائب كسروان السابق ورئيسنا الحالي هو من اطلق كل مشاريع انماء كسروان مع كتلته النيابية، واعداً بمتابعتها حتى تكون كسروان افضل واجمل. واضاف: "ما يجمعني بالجنرال عون هو التاريخ العسكري والارزة على رأسنا والغبار على جسدنا والصلابة والكرامة والعنفوان والاستقامة والنزاهة والشهامة. وكل الشعارات التي ترونها تعلمتها من الجنرال عون ولا يحاولنّ احد استساخها لأن ذلك غير ممكن."

وجدد العميد روكز تأكيد الحاجة الى حرب استباقية لمحاربة الفساد تنطلق من اللبنانيين ليحكّموا ضمائرهم لأن محاربة الفساد تبدأ من الانتخابات ومن محاربة من يفسدون الناس قبل الانتخابات ومن يدفعون الاموال لشراء اصوات الناس، لأن من سيشتري اصوات الناس "بالمفرّق" سيبيعنا جميعاً "بالجملة".

العميد روكز أكد أنه يترشح لأن الوطن يغريه لا السياسة، وأنه اختار كسروان الفتوح - جبيل لان كسروان هي عنوان البطولة والثورة، وجبيل هي منطقة الحرف والثقافة، "فهل يكون اجمل من ان يختار المرء منطقة ككسروان جبيل ليمثلها". وشدد على أنه يترشح لأن اكثرية السياسيين اعتادوا على انصاف الحلول التي ليست حلاً مشدداً على أن القوانين توضع لحل مشاكل الناس لا لخلق المشاكل لهم.

العميد روكز خام مؤكداً أن اهم ما يمكن ان نعمل عليه هو تشجيع الاستثمارات في لبنان، آملاً في ان يكون مؤتمر سيدر فرصة كبيرة لا لهدر اموال اضافية وديون اضافية بل لاستثمارات اضافية تعطي فرصاً لمستثمرين يثقون بالتسهيلات التي يفترض ان تعطى لهم من خلال قضاء واعٍ وسليم بهدف استرداد الطاقات الشابة اللبنانية بدلاً من تصديرها.