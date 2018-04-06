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سليم عون من أبلح: متمسكون بهذه الأرض وسنبقى مدافعين عنها

6
APRIL
2018
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أكد المرشح على لائحة "زحلة للكل" المهندس سليم عون ضرورة العمل للإنماء والخدمة العامة في قضاء زحلة، مشددا على أنه ليس مرشح كشخص بل هو مرشح فريق سياسي لدعم مسيرة عهد الرئيس العماد ميشال عون.
وشدد عون في لقاء شعبي في بلدة ابلح في دارة الناشط في التيار يوسف بوزيدان، على ضرورة رفع الحاصل الإنتخابي لكل اللائحة لتأمين الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد، لتغادي النزاعات على الصوت التفضيلي في اللائحة.
وأكد أهمية العمل على حصول التيار الوطني الحر على كتلة كبيرة لدعم مسيرة العهد، لافتا إلى أن النظام الإنتخابي الجديد منح صوت المواطن قيمة أكبر، وكذلك فرصة لمنع الضغط عليه.
وقال إننا متمسكون بهذه الأرض وسنبقى مدافعين عنها، لافتا إلى الظروف الصعبة التي يواجهها المواطن والتي تتطلب تكثيف الخدمات العامة التي تفيد جميع المواطنين.وأضاف أن الطريق التي شقها الرئيس العماد عون هي السبيل الوحيد للخلاص، مذكرا بما كان شدد عليه الرئيس عن أن طريق التحرر وبناء الدولة ومواجهة الفساد هي الأصعب من التحرير. وأشار إلى سلسلة الإنجازات الهامة، أبرزها ترسيخ مبدأ الرئيس القوي والشراكة وكذلك في التعيينات التي أتت بالكفاءات في قيادة الجيش والقضاء وغيرها، وأهمية ما أنجزناه برز خاصة في خلال أزمة احتجاز رئيس الحكومة العام الماضي.
وعدد سلسلة من المشاريع الإنمائية الإستراتيجية التي يجب إطلاق العمل بها في قضاء زحلة وإنجازها، بالصدق والفعالية، لأننا نمتلك القدرة على البدء بها في عهد الرئيس القوي.

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