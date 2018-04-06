عازار في مأدبة على شرف الاعلاميين في عرمون: عليكم قول الحقيقة دائما مهما كانت صعبة - صور بعدسة الزميل جورج فغالي

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اقام المرشح عن دائرة كسروان -الفتوح وجبيل روجيه عازار مأدبة عشاء على شرف الاعلاميين في دارته في عرمون تكريما لهم وتقديرا لجهودهم، والقى كلمة خلال الحفل قال فيها: "مساء الخير، ومساء الصحافة اللبنانية الحرة. اليوم ليست مناسبة للخطابات، بقدر ما هي مناسبة لنتعرف فيها على بعض، الإعلام في لبنان وكل العالم هو السلطة الرابعة، السلطة التي من خلالها كل شخص مهما كان موقعه يستطيع الوصول الى الرأي العام واخبارهم عن طموحاته وأحلامه وإنجازاته. لكن الاعلام ايضا لديه رسالة مهمة فهو محور إيصال الحقيقة للناس. ولأنكم انتم اليوم تمثلون إعلامنا الحر وصوت الحقيقة، خطر ببالي، مثل يشبه دوركم كثيرا، فعندما تخابر القوى الامنية المدعي العام لتخبره عن مشكلة على أساسها ياخذ المدعي العام قراره بالتوقيف أو عدمه. فهكذا يكون دور القوى الامنية أساسيا. وانتم ايها الاعلاميون لديكم الدور نفسه عندما تطرحون المشكلة بشكل موضوعي وحقيقي، وتنقلون الخبر بكل وضوح تجعلون الرأي العام يحكم بالعدل. لكن ان وصفتم المشكلة بطريقة تضليلية، تجعلون الرأي العام بطريقة غير مباشرة يحكم بغير العدل".



اضاف: "الفرق بين التضليل والحقيقة وقفة إعلامي متميز، وجودكم اليوم خير دليل على تميزكم، لأن لبنان هو الرائد بعالمنا العربي بحريته الاعلامية، عليكم حماية هذه الرسالة وقول الحقيقة دائما مهما كانت صعبة".



وختم: "لأننا في زمن القيامة، أختم كلمتي بقول ليسوع المسيح، تعرفون الحق والحق يحرركم. إنتم طلاب الحرية، إنتم إعلام المعرفة وحلم لبنان المتطور. لا تتخلوا عن دوركم الحر كي يبقى لبنان منارة الحرية والحقيقة".