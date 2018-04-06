صحناوي في لقاء مع الجالية اللبنانية في فرنسا: إذا اردتم ان تصبح بيروت متحضرة ومتطورة كمدن فرنسا صوتوا للتغيير يوم الانتخابات

A + A -

في اطار زيارته الى فرنسا، عقد نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي لقاءً مع الجالية اللبنانية في باريس توجه خلاله الى ابناء دائرة بيروت الاولى قائلاً: عمل التيار الوطني الحر وكافح بغية اعطائكم حقكم بالتصويت من مكان اقامتكم في دول الانتشاربالاضافة الى سعيه الى انتخاب النواب الذين يمثلونكم في البرلمان واستعادتكم لجنسيتكم اللبنانية لاننا نعلم جيداً انكم الثروة الاكبر للبنان.

وأضاف صحناوي : إذا اردتم ان تصبح بيروت متحضرة ومتطورة كمدن فرنسا صوتوا للتغيير يوم الانتخابات، وليكن تصويتكم للائحة بيروت الاولى القوية.