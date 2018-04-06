البخاري والشامسي وسفراء عرب جالوا في طرابلس

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زار القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوّض وليد البخاري، وسفراء الإمارات محمد الشامسي، اليمن عبدالله الدعيس، المغرب محمد كرين، العراق علي العامري، تونس كريم بودالي ومصر نزيه النجاري، مدينة طرابلس، واستهلوا جولتهم بآداء صلاة الجمعة في المسجد المنصوري الكبير. كان في استقبالهم مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي أم المصلين.

ثم انتقل السفراء العرب في جولة شملت قلعة طرابلس وأسواقها الشعبية وخان الصابون وساحة النجمة ومنطقة الضم والفرز ومدينة الميناء.

وقال الشامسي: "نحن والزملاء السفراء العرب وبالتنسيق مع الرئيس سعد الحريري، يهمنّا زيارة أهلنا في طرابلس ولقاء أعيان المدينة، وهذه الزيارة طبعاً نعتبرها من أهم الزيارات لنكون على مقربة من جماعتنا وأهلنا ونحن لا نفرق بين اللبنانيين، ولكن اليوم هو يوم الجمعة وهو يوم مبارك واحببنا أن نصلي في المسجد المنصوري الكبير".

وردّاً على سؤال قال: "بالنسبة للإمارات لديها مشاريع موسمية للأخوة السوريين والمتضررين من اللبنانيين، وإنْ شاء الله نبدأ بعد أسبوعين بحملة رمضان 2018. وبالنسبة للمشاريع الإنمائية والتنموية فهي مستمرة ولدينا مشاريع في مختلف المناطق اللبنانية"، لافتاً إلى أنّ "الإمارات تحتل المركز الأوّل عالميّاً بالنسبة للمساعدات الإنسانية والخيرية على مستوى العالم، والإمارات مستمرة بدعم لبنان الذي يهمّنا استقراره الأمني والسياسي والإقتصادي".