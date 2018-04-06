ماكرون: مؤتمر "سيدر" انطلاقة جديدة للبنان

A + A -

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن "مؤتمر سيدر انطلاقة جديدة للبنان"، مشيرًا إلى أنّه "في وقت يواجه العالم أصعب أزمة مع الحرب في سوريا والتردد في ما يتعلق بالازمة الاسرائيلية الفلسطينية أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نحافظ على استقرار لبنان".





وأكّد في كلمة له بعد انتهاء مؤتمر "سيدر": "خيار لبنان في السنوات الأخيرة كان متابعة المسار المنفرد في المنطقة من خلال الحفاظ على الاستقرار وتعزيز المؤسسات الرسمية والحفاظ على الاطار الديمقراطي والمتعدد"، مضيفاً: "مسرور بانعقاد مؤتمر "سيدر" وهو كان بنّاءً ومثمراً وأشكر كل الدول لدعمها ومساهمتها".





ولفت ماكرون الى ان "الحكومة اللبنانية التزمت بمسار الاصلاحات والشعب اللبناني يستعد لانتخاب ممثليه في البرلمان في 6 أيار ومؤتمر سيدر ليس فقط للمساعدة بل هو تأكيد الانسجام الذي يجب أن نظهره للبنان"، لافتاً الى ان "مؤتمر روما لدعم الجيش يستمر ضمن مؤتمر سيدر ومؤتمر بروكسيل الذي ينعقد في أواخر نيسان وهو يسمح لنا بتعزيز وتكرار مساعدتنا للبنان".



وشدد ماكرون على انه "سيكون من المناسب بعد الانتخابات النيابية متابعة الاصلاحات وهذا ما سيسمح للبنان النجاح في المستقبل"، آملاً تشكيل حكومة جديدة سريعاً بعد الانتخابات النيابية".