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الكازينو يهيب بوسائل الإعلام تحييده عن الصراعات السياسية

6
APRIL
2018
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أهابت إدارة كازينو لبنان بوسائل الإعلام والصحافيين والأصدقاء تحييده عن الصراعات و التجاذبات السياسية على وقع المعارك الانتخابية.

 

و أملت من الجميع توخي الدقة و التثبت من صوابية اي معلومة تتعلق بالكازينو، خصوصا وان بث او نشر اي معلومات مغلوطة او غير دقيقة، من شأنها الإضرار بسمعة هذا المرفق الوطني الحيوي لكل اللبنانيين، وضرب مصالحه الاقتصادية والسياحية.


وفي هذا السياق، وخلافا لما يروج، تنفي إدارة الكازينو نفيا قاطعا المعلومات الصحافية المغلوطة المتداولة، التي تزعم حصول "هدر الأموال في كازينو لبنان و إعطاء الصالة مجاناً تحت عنوان عمل خيري ".


ويهم إدارة الكازينو ان توضح ان كل الحفلات من دون إستثناء التي ينظمها الكازينو هي غير مجانية و مدفوعة التكاليف، كما يجري التعامل مع كل الجمعيات، التي تسدد تكاليفها للكازينو من ضمن ميزانيتها الخاصة والمخصصة لهذة الأنشطة.

 

وجددت إدارة الكازينو تمنيها من وسائل الإعلام كافة عدم زجه في هذه الصراعات، وتوخي الحقيقة والموضوعية قبل تبني او نشر اي معلومة واردة.

 

وإذ تنوه بدور وسائل الإعلام في إيصال صوت الحقيقة وشركاتها الفاعلة في دعم القطاعات الحيوية، تؤكد أن أبوابها مفتوحة للجميع لإستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، ضمن سياسة الشفافية والتعاون التي تعتمدها إدارة الكازينو.

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