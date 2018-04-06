هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار لفريد هيكل الخازن: قلب كسروان الفتوح برتقاليٌّ مرقّطٌ بلباسٍ عسكريٍّ مجبولٍ بالشرف والتضحية والوفاء

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صدر عن هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ البيان التالي:

لفريد هيكل الخازن الذي أسقطه قضاء كسروان الفتوح نقولُ - تعقيباً على ما ذكر في حلقة حديث البلد بالامس على شاشة ال MTV.

من المُعيب لكسروان الفتوح أنّ المتمسِّك بنظرية الغريب لطالما كان صديق لا بل حليف الاحتلال السوري...

من المُخزي لكسروان الفتوح أن يكون الحريص الْيَوْمَ على حقّ هذا القضاء بالتمثيل الصحيح وزيراً ونائباً سابقاً... الحريص الْيَوْمَ على كرامة أبناء كسروان الفتوح كان وأسلافه في السلطة حين جُرَّ أبناء العاصية مع غيرهم من الوطنيّين الى السجون رفضاً لمجلس نواب كان "للسوري بواب"...

يومها أَلم تكُن "الْغريب" عن وجع إم كلّ شهيد وذلّ كلّ مواطن كسروانيّ وفتوحيّ ولبنانيّ مسلوب الإرادة والكرامة؟! يومها كان الوزير جبران باسيل على رأس المظاهرات أسوَةً بغيره من الشباب الكسروانيّ واللبنانيّ ... يومها كان العميد شامل روكز يدافع بروحه عن كلّ كسروانيّ وكلّ لبنانيّ وعن كلّ شبر من أرض الوطن...

من المُهين لكسروان الفتوح أنّ يكون من يتهّم غيره بالفساد تربّى على ذهنيّة تخطّي المؤسّسات والتعليق على "كهرباء الدولة" فيما يدفع أبناء منطقته فواتير كهرباء ومولّدات... لِما لم تمنعوا الجباية عن كسروان الفتوح كغيرها من المناطق وقد كُنتم يومها نافذون في السلطة؟!

يا من يَتّهم التيار الوطنيّ الحرّ بالديماغوجيا أنتَ الذي عُيِّنت وزيراً من كسروان وانتُخِبتَ نائباً لعهود -وأنتَ ابن كسروان- أيّ قوانين أم مشاريع أم مراسيم شرَّعت لكسروان والفتوح وللأمّة؟!

أين الاوتستراد الذي طالبت به لحلّ أزمات السير وتسهيل الحياة لأبناء كسروان الفتوح؟! طبعاً الأجدى تعبيد المفارق الخاصّة لأنّها تساهم في إنماء كسروان الفتوح!

أين المستشفى الذي شيّدته ليستحصل أهل كسروان الفتوح على الاستشفاء المجانيّ بدلاً من الموت على أبواب المستشفيات الخاصة؟!

أين المدرسة والجامعة اللّتان خرّجتَ منهما أولاد كسروان الفتوح على حسابك الخاص؟! أين المؤسسة العامة في كسروان الفتوح التي حرّرتها من الفساد ومنعت فيها الرشوة ليُنجِز أبناء كسروان الفتوح معاملاتهم؟! أين المرفأ الذي سعيت لإنجازه لتأمين فرص عمل لكسروان الفتوح؟! أين السدود التي بنيتها لتؤمّن المياه لكسروان الفتوح؟! ناهيك عن حرصك على الحفاظ على بيئة كسروان الفتوح! تنتقد نواب التكتل الذين - على حدّ قولك- لم يحرصوا على كسروان الفتوح لكنّك تتحالف مع اثنين منهم علّك تؤمّن حاصلاً يتيح لك العودة الى المجلس على أكتافهم...

ما الذي ضحّيت به وحاربت لأجله لاستعادة كرامة المسيحيين وهل تجرّأت يوماً على رفع الصوت بوجه كبار المسؤولين للحفاظ على حقّ الموارنة في التعيينات وعلى حقّ الكسروانيين في الوظائف العامّة؟!

كفى حقداً... كفى تشويهاً لصورة كسروان الفتوح أرض الشهامة والكرم... أرض طانيوس شاهين... أرض التمرّد على الظلم... الكسروانيون

والفتوحيون أكبر وأصدق وأوعى من أن يبيعوا الحلم بوطن... فالوطن لا يُبنى بحفنة زفتٍ ولا بفنجان قهوة... المستقبل يُبنى ببرنامجٍ إنتخابيٍّ واضحٍ بالقول ويُترجم بالفعل لا برشق الآخرين للعودة الى الحياة السياسية من بابها الضيّق.

فقلب كسروان الفتوح برتقاليٌّ مرقّطٌ بلباسٍ عسكريٍّ مجبولٍ بالشرف والتضحية والوفاء!