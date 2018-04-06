living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار لفريد هيكل الخازن: قلب كسروان الفتوح برتقاليٌّ مرقّطٌ بلباسٍ عسكريٍّ مجبولٍ بالشرف والتضحية والوفاء

6
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ البيان التالي:

 

لفريد هيكل الخازن الذي أسقطه قضاء كسروان الفتوح نقولُ - تعقيباً على ما ذكر في حلقة حديث البلد بالامس على شاشة ال MTV.

 

من المُعيب لكسروان الفتوح أنّ المتمسِّك بنظرية الغريب لطالما كان صديق لا بل حليف الاحتلال السوري...
من المُخزي لكسروان الفتوح أن يكون الحريص الْيَوْمَ على حقّ هذا القضاء بالتمثيل الصحيح وزيراً ونائباً سابقاً... الحريص الْيَوْمَ على كرامة أبناء كسروان الفتوح كان وأسلافه في السلطة حين جُرَّ أبناء العاصية مع غيرهم من الوطنيّين الى السجون رفضاً لمجلس نواب كان "للسوري بواب"...
يومها أَلم تكُن "الْغريب" عن وجع إم كلّ شهيد وذلّ كلّ مواطن كسروانيّ وفتوحيّ ولبنانيّ مسلوب الإرادة والكرامة؟! يومها كان الوزير جبران باسيل على رأس المظاهرات أسوَةً بغيره من الشباب الكسروانيّ واللبنانيّ ... يومها كان العميد شامل روكز يدافع بروحه عن كلّ كسروانيّ وكلّ لبنانيّ وعن كلّ شبر من أرض الوطن...

 

من المُهين لكسروان الفتوح أنّ يكون من يتهّم غيره بالفساد تربّى على ذهنيّة تخطّي المؤسّسات والتعليق على "كهرباء الدولة" فيما يدفع أبناء منطقته فواتير كهرباء ومولّدات... لِما لم تمنعوا الجباية عن كسروان الفتوح كغيرها من المناطق وقد كُنتم يومها نافذون في السلطة؟!

 

يا من يَتّهم التيار الوطنيّ الحرّ بالديماغوجيا أنتَ الذي عُيِّنت وزيراً من كسروان وانتُخِبتَ نائباً لعهود -وأنتَ ابن كسروان- أيّ قوانين أم مشاريع أم مراسيم شرَّعت لكسروان والفتوح وللأمّة؟!

 

أين الاوتستراد الذي طالبت به لحلّ أزمات السير وتسهيل الحياة لأبناء كسروان الفتوح؟! طبعاً الأجدى تعبيد المفارق الخاصّة لأنّها تساهم في إنماء كسروان الفتوح!

 

أين المستشفى الذي شيّدته ليستحصل أهل كسروان الفتوح على الاستشفاء المجانيّ بدلاً من الموت على أبواب المستشفيات الخاصة؟!

 

أين المدرسة والجامعة اللّتان خرّجتَ منهما أولاد كسروان الفتوح على حسابك الخاص؟! أين المؤسسة العامة في كسروان الفتوح التي حرّرتها من الفساد ومنعت فيها الرشوة ليُنجِز أبناء كسروان الفتوح معاملاتهم؟! أين المرفأ الذي سعيت لإنجازه لتأمين فرص عمل لكسروان الفتوح؟! أين السدود التي بنيتها لتؤمّن المياه لكسروان الفتوح؟! ناهيك عن حرصك على الحفاظ على بيئة كسروان الفتوح! تنتقد نواب التكتل الذين - على حدّ قولك- لم يحرصوا على كسروان الفتوح لكنّك تتحالف مع اثنين منهم علّك تؤمّن حاصلاً يتيح لك العودة الى المجلس على أكتافهم...

 

ما الذي ضحّيت به وحاربت لأجله لاستعادة كرامة المسيحيين وهل تجرّأت يوماً على رفع الصوت بوجه كبار المسؤولين للحفاظ على حقّ الموارنة في التعيينات وعلى حقّ الكسروانيين في الوظائف العامّة؟!

 

كفى حقداً... كفى تشويهاً لصورة كسروان الفتوح أرض الشهامة والكرم... أرض طانيوس شاهين... أرض التمرّد على الظلم... الكسروانيون
والفتوحيون أكبر وأصدق وأوعى من أن يبيعوا الحلم بوطن... فالوطن لا يُبنى بحفنة زفتٍ ولا بفنجان قهوة... المستقبل يُبنى ببرنامجٍ إنتخابيٍّ واضحٍ بالقول ويُترجم بالفعل لا برشق الآخرين للعودة الى الحياة السياسية من بابها الضيّق.

 

فقلب كسروان الفتوح برتقاليٌّ مرقّطٌ بلباسٍ عسكريٍّ مجبولٍ بالشرف والتضحية والوفاء!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout