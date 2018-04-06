بالأرقام - حجم القروض الميسرة والهبات المقدمة الى لبنان في مؤتمر "سيدر"

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ساهمت العديد من الدول في مؤتمر "سيدر" المنعقد في باريس، بتقديم المساعدات للبنان على شكل هبات وقروض.

ووصل حجم القروض الميسرة والهبات الى ١٠ مليار و٤٠٠ مليون دولار حتى الآن، وهي توزعت على الشكل التالي:



- فرنسا ٤٠٠ مليون يورو كقروض و١٥٠ مليون يورو كهبات.



- بريطانيا ٦٠ مليون استرليني كقروض.



- هولاند ٢٠٠ مليون يورو على مدى ٤ سنوات إضافة الى ١٠٠ مليون يورو مشروطة.



- المانيا ٦٠ مليون يورو كقروض.



- إيطاليا ١٢٠ مليون يورو كقروض.



- تركيا ٢٠٠ مليون دولار كقروض.



- الولايات المتحدة ١١٥ مليون دولار كهبات.

- البنك الدولي: ٤ مليار دولار قروض ميسرة على فترة تزيد عن ٥ سنوات.

- بنك الاستثمار الاوروبي: ٨٠٠ مليون يورو قروض على مدى 5 سنوات.

- دولة الكويت تقدم 180 مليون دولار والصندوق الكويتي للتنمية يقدم 500 مليون دولار قروض على مدى 5 سنوات.

- البنك الاسلامي للتنمية: ٧٥٠ مليون دولار على مدى 5 سنوات.

- البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية: مليار و١٠٠ مليون يورو قروض على مدى ٦ سنوات.



- الاتحاد الأوروبي ١٥٠ مليون يورو كهبات لدعم فوائد القروض ووعد الاتحاد الاوروبي بدرس كل مشروع على حدة لمعرفة جدواه وأهميته وإذا اقتنع قد يساهم في تمويل مشاريع من خلال قروض تمتد على سنوات وقد تصل الى مليار و٥٠٠ مليون يورو.



- المملكة العربية السعودية وبعدما عددت ما قدمت للبنان وعدت بإعادة العمل بالإلتزام تجاه لبنان بمليار دولار كقروض ولم يعرف ما هي شروط المملكة لإعادة العمل بهذه القروض وما إذا كانت بإطار مؤتمر سيدر أو خارجه.