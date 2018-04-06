انتخابات - تمام سلام ينسحب من معركة بيروت؟!

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اصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة السابق تمام سلام بيانا نفى فيه الخبر الذي نشرته جريدة الأخبار ومفاده أن الرئيس تمام سلام اعتكف في منزله قبل فترة وهدد بالإنسحاب من المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية اعتراضا على طريقة تعامل تيار المستقبل معه، ما اضطر الرئيس سعد الحريري الى زيارته في منزله الاحد الماضي "للوقوف على خاطره".

وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس تمام سلام يهمه أن هذا الخبر مختلق وعار من الصحة جملة وتفصيلا، وأن الرئيس سلام لم يفكر في أي لحظة بالانسحاب من المعركة الانتخابية ولم يهدد بذلك لا تلميحا ولا تصريحا، وهو ماض في نشاطه الانتخابي في إطار لائحة "المستقبل لبيروت" ويلتقي يوميا وفودا شعبية ومهنية ونقابية من مختلف أنحاء العاصمة لتبادل الآراء معها حول أفضل السبل لخدمة الصالح الوطني العام وتلبية احتياجات بيروت ومصالح أبنائها".

وأكد البيان متانة التحالف بين الحريري وسلام القائم على قاعدة سياسية صلبة ورؤية موحدة لمصالح لبنان السياسية والاقتصادية ولدوره في المنطقة وعلاقاته مع محيطه العربي، فضلا عن التقاء كامل حول عناوين الانتخابات التشريعية الحالية وقناعة راسخة بأهمية صون القرار السياسي لبيروت وعدم السماح لأي جهة بمصادرته".