living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتخابات - تمام سلام ينسحب من معركة بيروت؟!

6
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة السابق تمام سلام بيانا نفى فيه الخبر الذي نشرته جريدة الأخبار ومفاده أن الرئيس تمام سلام اعتكف في منزله قبل فترة وهدد بالإنسحاب من المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية اعتراضا على طريقة تعامل تيار المستقبل معه، ما اضطر الرئيس سعد الحريري الى زيارته في منزله الاحد الماضي "للوقوف على خاطره".

 

وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس تمام سلام يهمه أن هذا الخبر مختلق وعار من الصحة جملة وتفصيلا، وأن الرئيس سلام لم يفكر في أي لحظة بالانسحاب من المعركة الانتخابية ولم يهدد بذلك لا تلميحا ولا تصريحا، وهو ماض في نشاطه الانتخابي في إطار لائحة "المستقبل لبيروت" ويلتقي يوميا وفودا شعبية ومهنية ونقابية من مختلف أنحاء العاصمة لتبادل الآراء معها حول أفضل السبل لخدمة الصالح الوطني العام وتلبية احتياجات بيروت ومصالح أبنائها".

 

وأكد البيان متانة التحالف بين الحريري وسلام القائم على قاعدة سياسية صلبة ورؤية موحدة لمصالح لبنان السياسية والاقتصادية ولدوره في المنطقة وعلاقاته مع محيطه العربي، فضلا عن التقاء كامل حول عناوين الانتخابات التشريعية الحالية وقناعة راسخة بأهمية صون القرار السياسي لبيروت وعدم السماح لأي جهة بمصادرته".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout