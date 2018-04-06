بالأرقام - مُساعدات وقروض للبنان خلال مؤتمر "سيدر"

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن فرنسا ستمنح 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان.

وقال لودريان في افتتاح مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني في باريس أن "فرنسا ستعلن من جهتها عن جهد كبير بمستوى الطموحات التي تضعها في لبنان، يبلغ 400 مليون يورو من القروض الميسرة و150 مليون دولار من الهبات".

أمّا بريطانيا، فأعلنت استعدادها لتقديم قروض ميسرة للبنان توازي 170 مليون دولار، بينما المانيا مُستعدة لتقديم قروض ميسرة للبنان بقيمة 75 مليون دولار، وهولندا مُستعدة لتقديم 300 مليون يورو، مع الإشارة الى أن بعض قروض بريطانيا وهولندا مشروطة.

بدورها، وعدت إيطاليا بتقديم قروض ميسرة للبنان بقيمة 120 مليون يورو. ومن جهته، الإتحاد الأوروبي سيدرس كل مشروع بمشروعه لجدواه وقد تصل مساهمته في القروض الميسرة للبنان على مدى سنوات الى مليار و500 مليون يورو على أن يخصص 150 مليون يورو كهبة لدعم الفائدة على هذه القروض.

إلى ذلك، قدمت الولايات المتحدة الأميركية مبلغ بقيمة 115 مليون دولار كهبات للبنان، أمّا تركيا فقدمت للبنان 200 مليون دولار كقروض ميسرة.

هذا ووعدت السعودية بإعادة العمل على إحياء الإلتزام بمليار دولار تجاه لبنان كقروض.