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المكتب الإعلامي للمهندس فؤاد مخزومي يوضح حقيقة موقفه من مؤتمر "سيدر"

6
APRIL
2018
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صدر عن المكتب الإعلامي للمهندس فؤاد مخزومي البيان التالي:
 
تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية مؤخراً أخباراً عن مداخلة قام بها الدكتور محمد زيدان خلال مؤتمر عقدته في بيروت جمعية "كلنا ارادة" حول الدين العام ومؤتمر "سيدر" والتي شكك الدكتور زيدان بموجبها بجدواه، نظراً لحجم الدين العام المتراكم وتساءلت إحدى هذه الوسائل عن علاقة المهندس مخزومي، المرشح عن المقعد السني في بيروت الثانية، وعن دوره "في الحملة الأخيرة على مؤتمر "سيدر" ومحاولة إفشاله"، على حد ما ورد في الموقع المذكور. يهم المكتب الاعلامي للمهندس مخزومي أن يدلي بما يلي:
 
- أن الدكتور زيدان خبير مالي مستقل، سبق له أن تعاطى مع منظمات ومؤسسات مالية دولية، ومنها صندوق النقد الدولي IMF)، كلفته بإجراء دراسات مالية واقتصادية لعدة بلدان).
 
-أن للمهندس مخزومي علاقة نسب بالدكتور زيدان كون هذا الأخير ابن خاله، وهو مستشار خاص له وعضو في مجلس إدارة مجموعة المستقبل لصناعة الأنابيب العائدة ملكيتها للمهندس مخزومي.
 
- أما اتهام المهندس مخزومي بأنه قد يكون له دور سلبي تجاه مؤتمر "سيدر" فهو محض افتراء لأن الرأي الذي أبداه الدكتور زيدان في مداخلته هو رأي خاص به ولا يعدو كونه توصيفاً لوضع قائم، لا يخفى على أحد وبخاصة على الدول أصحاب القرار النهائي الذين سوف يشاركون في مؤتمر "سيدر". 
 
- أما اتهام المهندس مخزومي بأنه يسعى إلى افشال مؤتمر "سيدر" فهو اتهام يدعو إلى الاستهزاء، كما لو أن قرار المؤتمر يتوقف على رأي محلل من هنا وآخر من هناك، وكما لو أن القائمين على المؤتمر لم يتخذوا قراراتهم النهائية قبل تحديد موعده.
 
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