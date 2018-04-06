بالصورة - انجبت بمرحاض مطار بيروت.. وهكذا تم انقاذ المولود!

A + A -

أعلنت قوى الامن الداخلي في بيان أنه في "الساعة 16.00 من تاريخ 3/4/2018 وفي مطار رفيق الحريري الدولي، ابلغت سيدة احدى رتباء مكتب الشرطة السياحية الاقليمي في وحدة الشرطة القضائية، عن وجود انين صادر من داخل حمام السيدات في صالة المغادرة.

وبعدما توجهت للمكان، تبين لها وجود امرأة من الجنسية الاثيوبية قد انجبت مولوداً للتو في المرحاض، فبادرت واحدى المسافرات وعاملة تنظيفات الى اسعافها والطفل، كما عملت على تنظيفه ثم قامت بلفّه بمنشفة بغية تدفئته.

وفي غضون ذلك، عمدت الرتيب الى ابلاغ:

- الطبيب المناوب، فحضر وقام بالإجراءات الطبية اللازمة.

- عناصر من الصليب الاحمر اللبناني الذين نقلوا الام وطفلها الى احدى المستشفيات للمعاينة.

وقد تبين من خلال التحقيق معها، انها دخلت الى لبنان بتاريخ 22/7/2018، وهي حامل، ولكن لم تكن معالمه ظاهرة عليها."