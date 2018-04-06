إمّا المواجهة والتغيير أو الإستسلام والهجرة.. فريد البستاني: أنا مؤيد للتيار لأنه داعم للعهد، وسنؤيد كلّ شخص مع العهد لإنجاحه

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أكد المرشح عن المقعد الماروني عن دائرة الشوف - عاليه فريد البستاني في حديث ضمن برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI ان "الشوف اليوم بأمان لكن علينا اعادة المسيحيين إلى قراهم في الجبل"، لافتا إلى ان "كل المشاريع التي يتم تشييدها في الشوف تتم بمبادرة خاصة لأنه لا وجود للدولة في منطقة الجبل بالنسبة للانماء".

وعن مؤتمر سيدر، رأى انه "سنغرق بديون أكثر وأكثر وعندما يقول البطريرك الراعي أننا على وشك الانهيار فهذا الكلام صحيح"، مؤكدا ان "المطلوب ذهنية جديدة، وأن يدخل القطاع الخاص إلى الساحة ومساعدة الدولة".

وأضاف "كل التشريعات التي تحصل في البرلمان هي تشريعات ضرائبية لكن أين النمو، فلا طرقات ولا انارة ولا مدارس ونحن نطالب بحقنا ونطالب بالمناصفة في دوائر الشوف".

وأكد انه "نحن شركاء في الجبل ومع المصالحة ونريد العيش مع كل الطوائف لكننا نريد حقوقنا الادارية والإقتصادية.. إمّا المواجهة والتغيير أو الإستسلام والهجرة".

وقال: "أنا أدعم مسيرة هذا العهد، وأعلمت آخر يومين، يوم عيد الأم أنني سأنضم للائحة التيار الحر مع المستقلين، وأنا لم أدفع المال لأدخل على لائحة التيار وأحيي رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل لأن قلبه كبير".

وقال: أنا مؤيد للتيار لأنه داعم للعهد، وسنؤيد كلّ شخص مع العهد لإنجاحه.