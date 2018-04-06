حاولت التخلص من زوجها مقابل 10 آلاف دولار.. وقصدت المخفر للادّعاء بفقدانه!

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كشفت صحيفة "الاخبار" في مقال للكاتب رضوان مرتضى تفاصيل عن محاولة امرأة قتل زوجها والتخلص منه اذ كلّفت "قاتلاً مأجوراً" بالمهمة مقابل 10 آلاف دولار.

وبحسب الكاتب فان الزوجة نقدت لقاتل المأجور دفعة على الحساب، على أن يُباشر التنفيذ فوراً. شدّدت على إحراق جثته ورميها في أحد الوديان لإخفاء الجريمة، وأوصت القاتل المفترض بسحب دفاتر الشيكات من زوجها وتسليمها إياها لتدفع له باقي الحساب. لماذا قررت ملاك قتل زوجها وكيف فشلت الخطة؟.

وفي التفاصيل بحسب ما جاء في المقال، فان القصة بدأت منذ عدة سنوات. اذ أقنعت ملاك زوجها بمتابعة أعماله وإدارة شؤونها لكونه كثير السفر. أتاح لها ذلك التواصل مع الزبائن الذين كانوا يشترون البضائع من مؤسسته.

واشار مرتضى الى ان الزوج اكتشف منذ أشهر وجود نقص في البضائع وحصول فروقات دائمة في الحسابات بين المقبوضات والمبيع. عندها بدأ التدقيق في الحسابات والفواتير.

ترافق ذلك مع أخبار كان ينقلها إليه أحد الموظفين الذي يعمل في مؤسسته عن أن زوجته في اتصالاتها مع بعض الزبائن تطلب اليهم عدم إطلاع زوجها على الفواتير.

كذلك أخبره أنها تجري اتصالات حميمة مع المدّعى عليه تامر ض. فطلب اليه المدّعي متابعة تصرفاتها وإطلاعه عليها.

وبعد ذلك سمعها الموظف المذكور، ويدعى نور الدين ب.، تتكلم عبر الهاتف مع شقيقها المدّعى عليه أشرف د. وأطلعته على رغبتها في قتل زوجها عبر تكليف اشخاص لهذه الغاية مقابل مبالغ مالية. أبلغ نور الزوج بنية زوجته.

وبحسب المعلومات، أبلغ الأخير تحرّي بعبدا ليبدأ التنسيق مع الجهاز الأمني لمتابعة القضية. في هذه الأثناء، وعوضاً من تكليفها أشخاصاً لا يعلم عنهم الزوج شيئاً، أبلغها الموظف أنّه يعرف شخصاً بإمكانه تنفيذ المهمة.

فزوّدها برقم شخص يدعى محمد ع. لتتفق معه على قتل زوجها مقابل مبلغ مالي (قرر الزوج ونور إرشادها إلى "قاتل مأجور" وهمي خشية أن تجد واحداً حقيقياً)، وطلبت منه مراقبة زوجها بعد أن زوّدته بكافة التفاصيل حول تحركاته والأمكنة التي يوجد فيها. لم تنتظر طويلاً حتى بدأت الخطوات التنفيذية لعملية القتل.

وفي السياق فقد أرسلت الزوجة الى القاتل الماجور المفترض مبلغاً من المال عبر الوسترن يونيون لشراء مسدس واستئجار سيارة بعد تزويدها بزجاج حاجب للرؤية لتنفيذ الجريمة.

وقد دفعت للمدعو محمد ع. مبلغ الف ومئتي دولار أميركي ثمناً للمسدس. طلبت ملاك من محمد قتل زوجها ونقله بسيارته الى مكان في الشوف حدّدته له، مشيرة عليه بإحراق السيارة والجثة فيه وتركها تنزلق الى الوادي كي يظهر الامر كما لو أنه حادث.

وقد وقّتت للجريمة في عيد الحب، وأخبرت شريكها وشقيقها بأنها "تحضّر مفاجأة الفالانتاين" لزوجها. وفي الموعد المحدد، أوهمها محمد بأنّه نفّذ الجريمة وقتل زوجها.

ثمّ سلّمها دفتر الشيكات، فحررت شيكين بخط يدها مزوّرة توقيع زوجها، وقيمة كلّ منهما خمسة آلاف دولار أميركي مسحوبين على حسابه في بنك لبنان والمهجر ـــ فرع عرمون، وسلمتهما لمحمد بواسطة الموظف المدعو نور.

وعلى الفور، قصدت ملاك مخفر السعديات لإبعاد الشبهات عنها للادّعاء بفقدان زوجها. وهناك أدّت دور المرأة الثكلى. فقد حاولت المدّعى عليها ملاك التمويه والتغطية على ما فعلت، فتقدمت بشكوى، زاعمة أن زوجها مفقود، محاولة الإيحاء أنه تعرض للتهديد سابقاً من قبل امرأة من آل زعيتر.

لعبت المرأة دور المحزونة على زوجها الذي خطّطت وحرّضت على قتله كما أخبرت أولادها أنّ والدهم "عم يموت"، لإعدادهم نفسياً لخبر موته. لكن لحسن حظ زوجها لم تسر الأمور وفق المخطط. فقد تقدّم الزوج فؤاد بشكوى قضائية ضدّها، مرفقاً الدعوى بالأدلة والتسجيلات الصوتية والشيكات المزوّرة التي حرّرتها وشهود بينهم القاتل المفترض. ولم يمر وقت لتعترف بتخطيطها لقتل زوجها بالتنسيق مع عشيقها وعلم شقيقها.

وقد تم الادّعاء عليها وعلى شريكها بالشروع في القتل والتحريض والتخطيط له، وأحيلا على قاضي التحقيق.

ولفت الكاتب في هذا السياق الى ان قاضي التحقيق في بعبدا زياد مكنّا أصدر قبل أيام قراره الظني في القضية، طلب فيه عقوبة الإعدام بحق الزوجة، معتبراً فعل المدّعى عليها يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة ٢٠٠/٥٤٩ من قانون العقوبات، لكنه منع المحاكمة عن عشيق الزوجة وشقيقها لعدم توافر النية الجرمية وعدم التدخل في جريمة محاولة القتل. لقد اعتبر قاضي التحقيق في متن قراره الظني أن الخلافات بين المدّعي فؤاد وزوجته المدّعى عليها دفعتها إلى التخطيط لقتله، وقد باشرت بما يلزم من أعمال لبلوغ غايتها الجرمية، فطلبت الى شقيقها معاونتها في تأمين أشخاص لتنفيذ الجريمة، وعندما لم تصل الى مبتغاها منه، لم تعدل عن قرارها، بل ظلت تعبّر عن نيتها بالقتل والبحث عمّن ينفذ جريمتها، حتى وجدت محمد وزوّدته بخطة كاملة لتنفيذ الجريمة وبأموال لشراء المسدس أداة للجريمة، ومبلغ يتقاضاه كأجر على ذلك.

وعلى الرغم من قيامها بكل التخطيط وبالاعمال الرامية الى تحقيق غايتها الجرمية، لم تستطع بلوغ النتيجة لسبب خارج عن إرادتها، يتمثل في عدم تنفيذ الجريمة من قبل المدعو محمد ع. الذي كان متفقاً مع الزوج، عبر نور، على عدم ارتكاب الجريمة.

ولفت قاضي التحقيق إلى عدم وجود نية في الاصل لدى محمد ع. لتنفيذ الجريمة، مشيراً إلى أنّ النية الجرمية بالقتل العمد متوافرة لدى الزوجة، وقد نشأت من دون أي استدراج من أحد، لا سيما المدّعي الذي علم لاحقاً بهذه النية.

الى ذلك قال وكيل الزوجة المحامي معن الأحدب لـ"الاخبار": "بالتأكيد لا شيء يُبرر ما أقدمت عليه ملاك، وقد اعترفت بالتخطيط للجريمة، لكنه لم يكن بلا سبب. لقد كانت تتعرض للخيانة والتعنيف. وملاك تعاني من أمراض نفسية وعصبية".