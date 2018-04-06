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إنتخابات - لماذا لم تعمل دمشق على دمج لائحتي كرامي والخير وتوحيد الصوت العلوي؟

6
APRIL
2018
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تعليقاً على التصريحات السياسية التي تتحدث عن تدخلٍ سوري في تركيب اللوائح الإنتخابية خصوصا في لبنان الشمالي، سأل الإعلامي حسان الحسن  اذا كان هناك من تدخل سوري في الإنتخابات وإتهام بعض اللوائح بأنها محسوبة على دمشق، لماذا لم تعمل على توحيد هذه اللوائح، كلائحتي الوزير السابق فيصل كرامي والحاج كمال الخير على سبيل المثال لا الحصر، ولماذا لم تعمل ايضاً على توحيد القرار العلوي، لطالما أن العلويين تربطهم علاقة تاريخية وعائلية مع الجارة الأقرب؟

 

وكشف الحسن في حديث إذاعيٍ أن مختلف الأطراف تجري الإتصالات مع الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد، من تحت الطاولة، في محاولة للحصول علي تأييده في الإستحقاق المقبل، ولكن من دون احترم قرار الطرابلسيين العلويين ومرعاة حقهم في إيصال صوتهم الى الندوة البرلمانية، أي يريدونهم قوةً ناخبةً، لا أكثر.


وعن المذكرة القضائية الصادرة في حق عيد في جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام، سأل الحسن كيف يمكن أن نثق بالاجهزة الأمنية وفي مقدمها فرع المعلومات، بعد توقيف المسؤولة عن الأمن الالكتروني في البلد المقدم سوزان الحاج حبيش، التي أقرت بانهأ كانت تكلّف بفبركة ملفات أمنية قضائية، في وقت يستند فيه القضاء الى تحقيقات ومعلومات الأجهزة الأمنية؟


وأشار الحسن الى أن أول من اعترف بزعامة آل عيد هو الرئيس سعد  الحريري، وجاء ذلك بعد جاء بعد مصالحةٍ عقدها مع النائب السابق علي عيد في طرابلس في العام 2008 في دارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، إعترف بها الأول لثاني بدوره كمرجعية أولى في "الجبل"، ذلك لطي صفحة العنف الدامي بين الطرابلسيين، التي تعود بدايتها لأوائل ثمانينيات القرن الفائت، أثر حوادث الأخوان المسلمين في سورية، وفي "سيناريو" مماثل لجولة العنف الواحد والعشرين التي شهدتها الفيحاء أخيراَ، كأحدى أسوأ نتائج الحرب على الجارة الأقرب وإرتدداتها على لبنان.


وبعد اعتراف الحريري هذا بأشهر قليلة، واستضافته لرفعت عيد على أحدى الموائد الرمضانية في قريطم، لتعزيز اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، كما كان يشدد رئيس الحكومة، جاء موعد الإنتخابات النيابية في العالم 2009، يومها نفض يده من المصالحة ولحس توقيعه.

 

- رصد -

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