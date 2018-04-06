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عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 نيسان 2018

6
APRIL
2018
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الأخبار: الحكومة في «باريس 4»: اللاجئون السوريون سبب الدَّين

 

 

 


الأنوار: تفاؤل لبناني بنجاح مؤتمر باريس... يعبّر عنه نشاط الحريري

 

 

 

اللواء: سيدر: احتضان أوروبي - سعودي للبنان وتبني المطالب برزنامة زمنية
«قلاقل أمنية» ترافق معركة بعلبك - الهرمل.. وتفاهم حكومي على تمرير «البواخر» قبل 6 أيار

 

 


النهار: "سيدر": 6 مليارات قروضاً وضمانات وهبات

 

 



الجمهورية: حرب الإلغاء هي غباء

 

 


المستقبل: الإليزيه: خطة استثمارات لتأمين الخدمات والمياه والطاقة والبنى التحتية والتربية والتنمية
«سيدر»: شراكة من أجل اقتصاد لبنان

 

 


البناء: موسكو تُربك لندن وواشنطن وباريس في مجلس الأمن... ودمشق ترفض تشريع السلاح في دوما
باريس: 5 مليارات ديون وودائع مقابل 15 ضريبة قيمة مضافة وفتح ملف سلاح المقاومة
محاولات تحرّش بحزب الله في بعلبك... وعون للأمم المتحدة: التهديدات «الإسرائيلية» مرفوضة

 

 

 

the daily star: Lebanon in the spotlight as CEDRE kicks off

 

  

 

l'orient le jour: Tout ce qu’il faut savoir sur CEDRE

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