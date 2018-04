عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 نيسان 2018

A + A -

الأخبار: الحكومة في «باريس 4»: اللاجئون السوريون سبب الدَّين



الأنوار: تفاؤل لبناني بنجاح مؤتمر باريس... يعبّر عنه نشاط الحريري

اللواء: سيدر: احتضان أوروبي - سعودي للبنان وتبني المطالب برزنامة زمنية

«قلاقل أمنية» ترافق معركة بعلبك - الهرمل.. وتفاهم حكومي على تمرير «البواخر» قبل 6 أيار



النهار: "سيدر": 6 مليارات قروضاً وضمانات وهبات





الجمهورية: حرب الإلغاء هي غباء



المستقبل: الإليزيه: خطة استثمارات لتأمين الخدمات والمياه والطاقة والبنى التحتية والتربية والتنمية

«سيدر»: شراكة من أجل اقتصاد لبنان



البناء: موسكو تُربك لندن وواشنطن وباريس في مجلس الأمن... ودمشق ترفض تشريع السلاح في دوما

باريس: 5 مليارات ديون وودائع مقابل 15 ضريبة قيمة مضافة وفتح ملف سلاح المقاومة

محاولات تحرّش بحزب الله في بعلبك... وعون للأمم المتحدة: التهديدات «الإسرائيلية» مرفوضة

the daily star: Lebanon in the spotlight as CEDRE kicks off

l'orient le jour: Tout ce qu’il faut savoir sur CEDRE